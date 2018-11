Nachschlag: Whitey’s on the Mars

Jubel in Pasadena am Montag (aber noch kein Mensch auf dem Mars) Foto: Al Seib/Pool/REUTERS

»I can’t pay no doctor bill (but Whitey’s on the moon)«, kommentierte Gil Scott-Heron einst die Landung der US-Mondfähre »Apollo 11« vom Juli 1969. Wenn die afroamerikanische Bevölkerung kein Geld für die Arztrechnung hat, was sucht dann der weiße Mann auf dem Mond? In der vergangenen Nacht ist die Sonde »Insight« auf dem Mars gelandet. Die NASA übertrug das Ereignis online live. Im Bilderstrom der Nachrichtensendungen stehen die Aufnahmen der jubelnden Techniker im NASA-Kontrollzentrum neben denen der Mi­granten an der US-Südgrenze, die auf Einlass ins »gelobte Land« warten. Während eine milliardenschwere US-Behörde sich daranmacht, Grenzen im All zu durchstoßen. In der Hoffnung worauf? Der Physiker Stephen Hawking hatte kurz vor seinem Tod gewarnt, die Menschheit habe nur noch 100 Jahre, bevor sie die Erde verlassen müsse, weil diese unbewohnbar würde. Das dürfte zuwenig Zeit sein, um auf dem roten Planeten neu anzufangen. Es wird uns nichts anderes übrigbleiben, als unsere Hausaufgaben zu machen. (mis)