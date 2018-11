Spiel mir das Lied von ’68

»Irre Popularität«: Bertolucci, Brando und Schneider beim »Letzten Tango« Foto: AP Photo/dpa

Bernardo Bertolucci, das war großes Kino. Weltberühmte Kamerafahrten und Farbkompositionen, Massen- und Sexszenen. Geredet wurde vor allem über letztere. Was dabei oft etwas kurz kam, war das Modellhafte dieser Szenen. In Bertoluccis großer Saga »1900« (1974) liegen die ungleichen Freunde Alfredo und Olmo – beide am Tag, als Giuseppe Verdi starb, auf demselben Landgut geboren – in einem Bett auf dem Rücken, dazwischen sitzt eine Sexarbeiterin und massiert ihre Halbsteifen. Olmo (Gérard Depardieu), Sohn eines Bauern, ist unangenehm berührt; Alfredo (Robert De Niro), Sohn des Gutsherren, fest zum Genuss entschlossen. Olmo fängt mit der Frau zögerlich ein Gespräch über die Liebe an, Alfredo flößt ihr mit Gewalt Alkohol ein (»Trink, du kleine Hure«), woraufhin sie einen epileptischen Anfall bekommt. Olmo wirft sich schützend auf sie, Alfredo zieht sich an und geht.

Bertolucci war streng katholisch erzogen worden, hatte über seinen Vater, einen Dichter, Pier Paolo Pasolini kennengelernt und wurde Regieassistent bei dessen Debütfilm »Accattone« (1961). Wie sein Lehrmeister verstand sich Bertolucci bald als Marxist, wurde 1968 auch KP-Mitglied (in jenem Jahr schrieb er mit am Drehbuch zu »Spiel mir das Lied von Tod«). Zentraler Vorgang in seinem Jahrhundertepos »1900«, das in der Emilia-Romagna spielt, seiner Heimatregion im Norden Italiens: Als die Gutsherren auf die Polizei nicht mehr zählen können bei der Niederschlagung der Landarbeiter unter ihren roten Fahnen mit Hammer und Sichel, heuern sie die Faschisten an (Schwarzhemden um den Vorarbeiter Attila, gespielt von Donald Sutherland).

Mit Kleinigkeiten wie der Organisierung der Arbeiter oder der Kollektivierung des Bodens hält sich die Großproduktion nicht groß auf. Ihr Ende wirkt, als hätte Bertolucci sich auf den letzten Drücker an den Zettel erinnert, den sein Idol Jean-Luc Godard ihm nach Begutachtung von »Der große Irrtum« (1970, Bertoluccis erster Kassenerfolg) zurückgelassen hatte: »Du musst gegen Individualismus und Kapitalismus kämpfen.« Im Finale von »1900« legt der greise Gutsbesitzer Alfredo sich auf die Gleise, und ein mit roten Fahnen geschmückter Zug rollt ungebremst über ihn hinweg. Für den US-Verleih durch das Paramount-Studio musste die italienisch-französisch-deutsche Koproduktion erheblich gekürzt werden, aber sie war auch mehr als fünf Stunden lang und bot ausreichend Tanz und Gesang sowie einen großartigen Burt Lancaster. Bertolucci hatte einen Fuß in Hollywood.

Irre populär war er schon seit »Der letzte Tango in Paris« (1972): Darin spielt Marlon Brando einen älteren Typen, über den die Zeit hinwegrollt wie gleich am Anfang eine kreischende Pariser Metro. Eine junge Frau ist von ihm einigermaßen beeindruckt, bis sie in einer leeren Wohnung von ihm vergewaltigt wird. Die damals 19jährige Schauspielerin Maria Schrader sagte, sie sei an dem Dreh für das ganze Leben kaputtgegangen. Einige Zeit nach ihrem Tod im Jahr 2011 rechtfertigte sich Bertolucci selten dämlich damit, dass die simulierte Vergewaltigung im Drehbuch gestanden habe, nur das dabei verwendete Stück Butter hätten Brando und er bei einem Frühstück dazugedichtet, damit die Gedemütigte nicht nur spiele. »Ich wollte ihre Reaktion als Mädchen, nicht als Schauspielerin.« Man hätte den Unterschied kaum bemerkt und muss nach diesem Chauvi-Lehrstück froh darüber sein, dass solche Abweichungen vom Drehbuch heute öfter vertraglich ausgeschlossen werden.

Man kann den »Letzten Tango« als hämischen Kommentar zur sexuellen Befreiung von ’68 verstehen. Nach drögen Ausstattungsorgien wie »Der letzte Kaiser« (1987) oder »Little Buddha« (1993) blickte Bertolucci im Jahr 2003 noch einmal ohne Bitterkeit auf die Zeit seiner Politisierung. »Die Träumer« heißt sein heute wohl eingängigstes Werk über eine Filmstudentin und zwei Kommilitonen im Paris von ’68. Ständig spielt einer unvermittelt eine Szene aus einem Klassiker des Film noir oder der Nouvelle Vague vor (einige werden im Original dazwischengeschnitten), die anderen müssen raten. Ohne Rücksicht auf Verluste wird die Dreierbeziehung in einer großen Wohnung im Quartier Latin an ihre jeweiligen Enden geführt, bis ein Stein durchs Fenster geflogen kommt und die drei daran erinnert, dass da ein Draußen in ihrem Sinne zu verändern wäre. Merklich gereift, reihen sie sich in die Straßenkämpfe vor ihrer Haustür ein, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Und das ist es ja auch. Daran sollte erinnert werden, da Bertolucci, der den Kommunismus immer zuerst für sich selber wollte, am Montag im Alter von 77 Jahren in Rom gestorben ist.