Verstärkt vernetzt

Streikende Amazon-Beschäftigte am Freitag in Torrejon Ardoz in der Region Madrid Foto: Manu Fernandez/AP/dpa

Tausende Mitarbeiter des Onlinehändlers Amazon haben am Wochenende an mehreren Standorten in Frankreich, Großbritannien und der BRD gestreikt. Wegen des Schnäppchentages »Black Friday« macht der Konzern an diesen Tagen besonders viel Umsatz.

Auch in Torrejon Ardoz bei Madrid gingen nach Angaben der Gewerkschaften bis zu 70 Prozent der Beschäftigten in den Ausstand. Zeitarbeiter und Nichtfestangestellte hätten sich daran mehrheitlich nicht beteiligt. Das Unternehmen habe zudem zusätzliche Arbeitskräfte angefordert. »Wir denken, dass das Pensum mit den jetzigen Beschäftigten zu stemmen wäre«, erklärte Douglas Harper, Sprecher der Gewerkschaft Comisiones Obreras (CCOO) bei Amazon, gegenüber jW. Er sieht dahinter eine Strategie, den Streik zu brechen. Die CCOO und andere Gewerkschaften vermuten auch, dass der Konzern Bestellungen zu einer Filiale im katalonischen El Prat umgeleitet haben könnte, um den Streik zu umgehen.

Der Konflikt zwischen Beschäftigten und Amazon zieht sich in Spanien bereits seit Monaten hin. Das Unternehmen hatte letzten April den hauseigenen Tarifvertrag einseitig gekündigt und durch den deutlich schlechteren Standardtarifvertrag für Logistikunternehmen der Provinz Madrid ersetzt. Bis zu 4.000 Euro weniger Gehalt verdienen einige Mitarbeiter nun jährlich. Im Juli war es deswegen zu einem ersten Streik gekommen. Eine Einigung hat es seither nicht gegeben, die Gewerkschaften riefen erneut zum Ausstand auf. Dieser sei aber »ruhiger« verlaufen als der letzte, so der Gewerkschafter Harper. Im Juli war die Polizei gegen Demonstranten vor dem Werk vorgegangen. Mehrere wurden verletzt, ein Mann erlitt einen Kieferbruch.

Eine Sprecherin von Amazon teilte auf Anfrage von jW schriftlich mit, dass der Konzern in den Gesprächen mit den Gewerkschaften seit Juli »ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen des Unternehmens und den Mitarbeitern« gesucht habe. Amazon habe sich beispielsweise verpflichtet, den Tarifvertrag der Provinz Madrid nachzubessern. Die Sprecherin betonte außerdem, dass Amazon in Spanien seit 2011 mehr als 2.000 feste Arbeitsplätze geschaffen habe. »Wir bieten einen wettbewerbsfähigen Lohn und Weiterbildungen für unsere Angestellten.« Die sehen das anders und wollen an dem Erfolg des Unternehmens beteiligt werden.

Am Tag vor dem Streik hatten spanische Medien berichtet, dass Amazon die Polizei für die Überwachung der Beschäftigten in den Lagerhallen angefordert hätte. Die Polizei habe dies abgewiesen, sie sei dafür nicht zuständig. Geschrieben hatte darüber zunächst die Tageszeitung El Confidencial. Die Amazon-Sprecherin wies die Anschuldigungen gegenüber jW zurück. Die Madrider Polizei und El Confidencial waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Die Beschäftigten von Amazon haben sich in den letzten Monaten international verstärkt vernetzt. Vom 20. bis 22. Oktober fand in London beispielsweise ein Treffen von Gewerkschaftsvertretern aus einigen Ländern statt, bei dem es um den Austausch von Erfahrungen mit Amazon ging. Es wurde schnell klar, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt, auch wenn die Bedingungen sich von Land zu Land zum Teil deutlich unterscheiden.

Die spanischen Amazon-Beschäftigten wollen nun auch in der Vorweihnachtszeit streiken, zudem sind Ausstände für die Tage vor dem 6. Januar geplant, an dem Kinder in Spanien von den »Heiligen Drei Königen« beschenkt werden. Eine gemeinsame internationale Aktion sei ebenfalls in Vorbereitung, nähere Informationen wollten die Gewerkschaften dazu aber bislang noch nicht geben.