Nachschlag: Anti-Anti-Fake-News

Anonymous deckt geheimes Netzwerk von Anti-Russland-Trollen auf Foto: Marijan Murat/dpa

Die Berichterstattung zu Themen wie Russland oder Ukraine oder allgemein Krieg und Frieden ist derart gruselig, dass russische Medien wie RT oder Sputnik sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Mit geringem Aufwand wird dort entlarvt, welche Lügen tagtäglich in den Nachrichten etwa über Manipulationen von US-Wahlen oder Attentate auf abtrünnige Agenten verbreitet werden. Daher hat sich anscheinend die britische Regierung etwas Besonderes ausgedacht, wie nun Hacker von Anonymous aufgedeckt haben wollen: Mit Spendengeldern der NATO, vom US State Department sowie, man höre und staune, vom litauischen Verteidigungsministerium und von Facebook soll sie auch in Deutschland ein Netzwerk von vermeintlichen Journalisten und Experten aufgebaut haben, das die Aufgabe hat, unter dem passenden Namen »Integrity Initiative« Gegenpropaganda gegen die Gegenpropaganda zu verbreiten, sozusagen Anti-Anti-Fake-News. Wie wäre es, wenn man sich schlicht und ergreifend einfach einmal an Fakten hielte? (jt)