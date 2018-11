Lemminge wählen SPD

Wenn der Mob die Tür eintritt: Sozialdemokraten waren auch mal schlagkräftiger Foto: Arno Declair

»Volksverräter! Volksverräter!« schallt es durch den Raum. Draußen die Faschisten, sie haben das Lokal umzingelt, in das sich ein jämmerliches Häuflein alter Sozialdemokraten verkrochen hat, noch halb besoffen vom feierlichen Geschehen zuvor. Es war nämlich die sozialdemokratische »Italienische Nacht«, ein Fest mit Band und Polonaise, langweiligen, vom Blatt abgelesenen Reden und solchen, die schon unter dem Einfluss von reichlich Alkohol geschwungen wurden. Der Tenor war aber der gleiche: Das gesellige Beisammensein wird man sich nicht von den Faschisten oder anderweitigen antidemokratischen Kräften vermiesen lassen. Und auch nicht von den Querulanten in den eigenen Reihen, die auf politische Maßnahmen drängen. So einer ist der von Sebastian Schwarz gespielte Martin, der sich auf die bierselige Festlichkeit nicht einlassen will und sich dafür von dem gerade zum Grundeigentümer aufgestiegenen Vorsitzenden und Stadtrat (Hans-Jochen Wagner) als Krakeeler bezeichnen lassen muss. Hauptsache, die Musik spielt immer weiter, und die nur zu Repräsentationszwecken aus der häuslichen Enge entlassene Gattin (Marie Burchard) hält die Klappe. Ein heuchlerischer Funktionär, der sich am Ende aus der Politik zurückziehen möchte, denn Konflikte will und kann er nicht ausstehen, das Muster eines treuen Staatsdieners mit linkem Parteibuch.

Der Konformismus der Sozialdemokratie, ihre intellektuelle wie politische Wehrlosigkeit ist das Thema in Ödön von Horváths Volksstück »Italienische Nacht« aus dem Jahre 1931, das Thomas Ostermeier an der Berliner Schaubühne inszeniert hat, wie üblich mit aktualisiertem Text und entsprechender Szenerie. Der Oberfaschist (Laurenz Laufenberg) ist ein junger Student im Look der »Identitären«, Fred-Perry-Poloshirt und New-Balance-Sneaker, dazu ein süßes Lächeln und die Feststellung, dass alle Probleme, von Kinder- bis Altersarmut, eine Auswirkung der »hirnlosen Migrationspolitik« seien. Zum Glück, setzt er hinzu, würden immer mehr Menschen diese Wahrheit nun erkennen. Gegen diesen jungen »National­revolutionär«, der gegen den »entfesselten Finanzkapitalismus« redet, wirken die Linken mit ihren Beschwörungen von Demokratie und Weltoffenheit wie aus einer anderen Welt – einer Kleingartenkolonie, in der die Probleme maximal noch die Ausstattung des Vereinsheims betreffen, aber nicht mehr die Gesellschaft. Das höchste der Gefühle ist noch ein Party­antifaschismus, der nicht über Saufen gegen Nazis hinauskommt. Martin bleibt mit seinen Genossen strikt bei alkoholfreien Getränken, er sieht das politische Dilemma. Doch so, wie in geschlossenen Wahnsystemen für schlechte Nachrichten stets der Bote bestraft wird, geschieht es auch hier: Martin wird kurzerhand aus der Partei ausgeschlossen. Und kaum ist er mit dem kämpferischen Flügel von der Bühne verschwunden, sitzen die Genossen alleine da – und vor der Tür der Mob. Die Rücknahme des Ausschlusses hilft da auch nicht mehr.

An dem Abend stimmt vieles, sogar fast alles. Die atmosphärische Drehbühne von Nina Wetzel, die Kostüme von Ann Poppel, in denen sich sowohl gesellschaftliche Stellung wie Selbstbild der Charaktere widerspiegeln, das präzise Spiel des Ensembles, der Wechsel von leisen, spannungsvollen Momenten und lauten, aufrüttelnden, von Tragik und Klamauk. Die Party ist vorbei, man muss zurück zur Politik, auch diese Botschaft kommt an. Alles wirkt geradezu erdrückend aktuell. Doch ist »Italienische Nacht« wirklich das Stück der Stunde? Die Linke, umzingelt von den Faschisten? Der alarmistische Aufruf zur Einheit? Im Stück sieht man gut, dass die Warnung vor der Spaltung, der Ruf nach der Parteidisziplin der Abwehr dringend nötiger Kurskorrekturen dienen kann. »Italienische Nacht« hört im Grunde da auf, wo politische Strategien überhaupt diskutiert werden müssten. Deswegen trügt die evidente Aktualität des Stoffes. Und ist zugleich doch auch gegeben, allein schon beim beteiligten Personal. Während Regisseur Ostermeier in Interviews vor »Aufstehen« warnt, engagiert sich Hauptdarsteller Schwarz nach seinem Austritt aus der SPD in der linken Sammlungsbewegung.