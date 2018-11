In die Welt posaunt

Mehr als nur Töpfern: In Worpswede streicht man auch gerne Foto: Ingo Wagner/dpa

In dem Roman »Amerika« (2018) von Kai Wieland, der im wesentlichen die Nachkriegsgeschichte der letzten Stammgäste in der Kneipe des schwäbischen Dorfes Rillingsbach behandelt, fragt sich der »Chronist«: »Was hofft Martha [die Wirtin] zu erreichen, wenn sie jeden Samstag fünf Postkarten mit gutgemeinten Worten und literarischen Zitaten an zufällige Adressen in der ganzen Welt verschickt, übrigens ohne Absender, welchen Impuls in die Welt hinaus traut sie sich selbst und Rillingsbach da zu?« Der Autor hat es nicht herausbekommen. Dabei ist solch eine Impulsgabe gar nicht selten.

Als ich noch in einer Leserbrief­redaktion für die schwierige (nicht selten über 100 Seiten umfassende) sogenannte Querulantenpost« zuständig war, bekamen wir von zwei Frauen jede Woche eine Postkarte. Die eine schickte kurze anspruchsvolle Gedanken mit Zeichnungen, die andere etwas wirre religiöse Merksätze, manchmal gereimt. Und etwa alle vier Wochen schickte jemand von den »Zeugen Darwins« ein Foto, das uns die Evolution vor Augen führen sollte und zum Abdruck freigegeben war, wovon wir jedoch keinen Gebrauch machten. Inzwischen haben die »Zeugen Darwins« längst das Internet für sich entdeckt, d. h. das »Facebook«, wo sie jedoch keine Fotos, sondern Gedanken und Merksätze posten – mit farbigem Hintergrund. Zu den Querulanten zählten wir auch den »Zeugen Sativas«, der davon überzeugt ist, dass der Anbau und die Verwertung von Hanfpflanzen uns in vielerlei Hinsicht rettet. Deswegen stellte er regelmäßig einen Film ins Internet, in dem er jedesmal ein Kapitel (von insgesamt 135) aus der »Hanfbibel« vorlas. Dabei handelte es sich um die erweiterte deutsche Ausgabe des US-Buches »Hanf« (1993) von Herer, Broeckers und dem Katalyse-Institut.

Bei all diesen »Fällen« geht es um etwas Gesellschaftliches in einer interventionistischen/impulsiven Weise, wobei der Stoß von links unten aus erfolgt – und langsam, wie beim Bohren dicker Bretter, bis zur Mitte durchdringt, wenn nichts dazwischenkommt. Mühsam. Warum macht man das alles? Der schwedische Biologe und Schriftsteller Fredrik Sjöberg fragte sich genau das in seinem Buch »Wozu macht man das alles?« (2016). Er hatte als Assistent eines Stockholmer Theaterregisseurs gekündigt, »um endlich eine lang unterdrückte Passion auszuleben: Fliegen zu fangen und ihr Leben zu studieren.« Zwar entdeckte er dann mehr Schwebfliegen-Arten als erwartet, sogar einige unbekannte, aber als Lebenswerk war Sjöberg das anscheinend auch noch zuwenig. Deswegen handelte sein nächstes Buch dann von den zwei großen Naturbenamern und -sortierern Carl von Linné und Charles Darwin – womit er das »Wozu?« jedoch auch nicht beantwortete.

Noch mal an den Anfang: Neuerdings haben »Dorfromane« Konjunktur (Die Zeit/FAZ/SZ). Ich habe in den letzten Wochen mindestens ein Dutzend gelesen – mit Lust zwar, aber es fragt sich: Warum haben sie plötzlich Konjunktur – wozu? Hier eine Antwort darauf: Im Künstlerdorf Worpswede lebt die Besitzerin der Ritterhuder Fabrik »Diamant-Leuchten«, Frau Liepold. Sie sammelt Bilder, auf denen mindestens eine nackte Glühbirne zu sehen ist, die sie für die genialste Leuchte überhaupt hält. Die Künstler wissen das: Wenn sie sich zu einem Atelierbesuch anmeldet, fangen sie schnell ein neues Bild mit einer Glühbirne drauf an. Was in Worpswede eine liebenswürdige Sammlermacke ist, wurde bei dem millionenschweren Kunstsammler Peter Ludwig, dem Aachener Schokoladenfabrikanten, zu einem öffentlichen Ärgernis, denn mit seinem vielen Geld und seinem blöden Kunstgeschmack beeinflusst er die Künstler in dem, was und wie sie malen sollen, schimpften die Kritiker.

So muss man sich im Grunde auch die plötzliche Konjunktur von Dorfromanen vorstellen: Da waren einige Literaturagentinnen, die beim Brunch mit großen Verlegern bzw. wichtigen Lektoren meinten, herausgehört zu haben: »Ein Dorfroman, das wäre jetzt das Richtige!« Und prompt mailten sie Abends ihren Lieblingsautoren (die mit den hohen Auflagen): »Hast Du schon mal an einen Dorfroman gedacht?« Das reichte bereits! Und mit dem Ergebnis müssen wir jetzt leben. Was heißt »müssen«? Ich bin ganz scharf auf Dorfromane.Der Kunstsammler Ludwig ist zum Glück tot, und Frau Liepold hat ihre »Scheißfabrik«, wie sie sagt, verkauft und mit 67 noch eine Töpferlehre angefangen. Kein Scheiß! In Worpswede töpfern, nebenbei bemerkt, alle.