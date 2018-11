Nachschlag: Die alte CDU

Bohrt nach Öl und gräbt nach Gold: Friedrich Merz Foto: Silas Stein/dpa

Friedrich Merz ist bekanntlich ein Politik-Außenseiter. Er war in den letzten Jahrzehnten damit beschäftigt, Millionen zu verdienen, da bekommt man nicht allzuviel mit aus dem politischen Berlin. Nun versiegt wohl das Geld, denn Merz muss umsatteln. Gab es da nicht auch noch die Politik? Und so kommt es, dass der Kandidat allerlei regressive Sehnsüchte weckt, bündelt und auf sich selbst projiziert. Merz sei »sein Kandidat«, so ein mittelständischer Unternehmer. »Ich will meine alte CDU zurück.« Kann er das denn, die Uhr zurückdrehen, der Merz? Bestimmt. Dann kommt auch Helmut Kohl wieder, die EU wird abgewickelt, Deutschland in den Grenzen von 1937 rekonstituiert, und Venedig bleibt auch unser. Hat irgendwer gegen diese Wundertüte von Politiker auch nur den Hauch einer Chance? Nein, auch wenn Jens Spahn es verzweifelt versucht. Er reißt die wichtigsten Themen, die ganz Deutschland berühren, an: »Ehrenmord, Zwangsheirat«! Scheitern muss er trotzdem. Er tritt gegen eine Zeitmaschine an. (sc)