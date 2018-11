Konkurrenz bei Kommunalwahlen?

Aus einer »Sofortinformation« des Bundesgeschäftsführers von Die Linke, Jörg Schindler, über die Beratung des Parteivorstandes am 19. November 2018:

(…) In der Partei ist Unruhe darüber entstanden, dass die Initiative »Aufstehen« – an bislang drei bekanntgewordenen Orten – parallele Kommunalwahlantritte zur Linken prüft oder plant. Der geschäftsführende Parteivorstand weist darauf hin, dass konkurrierende Wahlantritte von Mitgliedern der Partei unzulässig sind und appelliert an alle Linke-Mitglieder bei »Aufstehen«, solchen konkurrierenden Wahlantritten entgegenzutreten. (…)

Die Entwicklungsorganisation Inkota teilte zur Annahme der UN-Bauernerklärung am Dienstag mit:

Der 3. Ausschuss der UN-Vollversammlung hat gestern mit großer Mehrheit die Erklärung für die »Rechte von Kleinbauern und anderen Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten« angenommen. 119 Staaten votierten dafür, sieben Staaten dagegen, und 49 Staaten enthielten sich, darunter auch Deutschland (…).

Agrarreferent Jan Urhahn von Inkota kommentiert das Ergebnis: »Die Annahme der Erklärung in der UN-Vollversammlung ist ein großer Schritt zur Weiterentwicklung der Menschenrechte, den Bauern und Landarbeiter sowie ihre Organisationen über viele Jahre hart erkämpft haben. Das Abstimmungsverhalten Deutschlands und vieler anderer EU-Staaten ist hingegen eine herbe Enttäuschung. Die Sonntagsreden der Bundesregierung entpuppen sich als heiße Luft: Sie handelt gegen den eigenen Koalitionsvertrag, in dem sie sich klar für eine Stärkung der Menschenrechtsschutzmechanismen und für die Förderung von Kleinbauern und -bäuerinnen ausgesprochen hat. Das Handeln zeigt: Im Zweifelsfall steht die Bundesregierung auf der Seite der Konzerne und nicht auf der Seite der Menschen.«

Die Organisation »Ärzte ohne Grenzen« wies am Dienstag Vorwürfe der illegalen Müllentsorgung zurück:

Wegen angeblicher Fehler bei der Entsorgung von Bordabfällen haben die italienischen Justizbehörden beantragt, das von SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen betriebene Rettungsschiff »Aquarius« zu beschlagnahmen. Ärzte ohne Grenzen verurteilt diese Entscheidung aufs schärfste. Es handelt sich um eine unverhältnismäßige und unbegründete Maßnahme, die lediglich dazu dienen soll, lebensrettende Aktionen auf See weiter zu kriminalisieren.

Die Aufforderung der italienischen Behörden, die »Aquarius« zu beschlagnahmen, und die Anordnung, einige der Bankkonten der Organisation einzufrieren, folgt einer länger andauernden Ermittlung wegen der Müllentsorgung an Bord der Rettungsschiffe »Aquarius« sowie der nicht mehr aktiven »Prudence« durch die Staatsanwaltschaft in Catania. (…)

»Nach zwei Jahren diffamierender und unbegründeter Anschuldigungen, mit Menschenhändlern zusammenzuarbeiten, nach juristischen Ermittlungen und bürokratischen Hürden für unsere humanitäre Arbeit werden wir nun der organisierten illegalen Entsorgung von Abfällen beschuldigt. Dieser jüngste Versuch der italienischen Behörden, die humanitären lebensrettenden Such- und Rettungsarbeiten um jeden Preis einzustellen, ist übel«, sagt Karline Kleijer, Notfallkoordinatorin von »Ärzte ohne Grenzen«. Derzeit sitzt die »Aquarius« in Marseille fest, nachdem ihr nach politischem Druck zweimal in zwei Monaten die Flagge entzogen wurde.