Henkel des Tages: Andreas Geisel

Mit Hundertschaft und Hubschrauber gegen eine Feuertonne: Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) Foto: Kay Nietfeld/dpa

Vor einem Mietshaus in Berlin-Friedrichshain brennt etwas Müll in einer kleinen Metalltonne. Nun könnte man natürlich warten, bis er verglüht ist. Das ist aber nicht im Sinne des Berliner Innensenators Andreas Geisel (SPD). Denn es handelt sich nicht um irgendein Mietshaus, sondern die Rigaer Straße 94. Und da muss eine behelmte, vermummte, mit Schilden und sonstigem Tinnef ausgestattete Hundertschaft Bereitschaftspolizisten her. Und natürlich ein Hubschrauber im Tiefflug über der Szenerie. Viel Aufmerksamkeit ist auch dadurch gewonnen, dass dergleichen stets morgens – wenn etliche Kinder in die umliegenden Kindergärten oder die Grundschule laufen – veranstaltet wird. Die zwischen den Beinen der aufgeplusterten, höchst erregten Polizisten ihren Weg suchenden Kleinen machen die ganze Absurdität dieser Hirngespinste deutlich. So geschehen am Dienstag morgen. Wieder einmal.

Wer glaubte, nach CDU-Senator Frank Henkel und seinem willfährigen Polizeipräsidenten Klaus Kandt könne sich der Umgang mit Autonomen entspannen, die Eskalation würde mit einem »rot-rot-grünen« Senat gestoppt, wird spätestens jetzt eines Besseren belehrt. Denn die Bilder von SEK-Beamten mit Sturmgewehr, die ein linkes Hausprojekt aus fadenscheinigen Gründen stürmen, sind durchaus beabsichtigt. Der Feind steht schließlich immer noch links. Daran ändern auch ein Sozi und eine sympathischer wirkende Polizeichefin nichts.

Zuverlässig desinformierte auch gestern wieder Geisels »Sicherheitsbehörde«. Über Twitter ereiferte sich die Polizei zunächst, es sei »mit einem Feuerlöscher nach Kollegen geworfen« worden. Entsprechend aufgeheizt, zogen die Beamten gegen das brennende Tönnchen zu Felde. Wenig später dann das Dementi, das Ganze stellte sich als Mumpitz heraus. »Unsere erste Information war nicht ganz korrekt«, hieß es kleinlaut via Twitter.