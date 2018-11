Berlin ist fein raus

Ergebenheitsgesten gegenüber Deutschland: Macron und Bundeskanzlerin Merkel Foto: Michael Sohn/AP

Kommt es jetzt endlich, das Euro-Zonen-Budget, für das Frankreichs Präsident Emmanuel Macron so energisch kämpft? Bundesfinanzminister Olaf Scholz wollte wohl Optimismus verbreiten, als er am Montag abend über die jüngste deutsch-französische Einigung zum Thema Etat berichtete, »nicht alle« von ihnen seien »regelrecht begeistert« gewesen, aber immerhin habe niemand ein Veto eingelegt: »Die Diskussion läuft.« Nun, flammende Appelle voller Zuversicht sehen anders aus.

Präsident Macron ist eineinhalb Jahre nach seinem Wahlsieg dort, wo sein Amtsvorgänger François Hollande zu diesem Zeitpunkt ebenfalls war: am Ende. Dass er in Frankreich reihenweise Kürzungen nach deutschem Vorbild durchsetzt, hat stark dazu beigetragen, dass gerade einmal 25 Prozent der Bevölkerung seine Amtsführung billigen. Macron hat seine Kürzungspolitik stets als Vorleistung gegenüber Deutschland begriffen und sich dafür Zugeständnisse erhofft. Ein wichtiges Element war stets das Euro-Zonen-Budget, das schon Hollande wollte. Der Grundgedanke: Die Euro-Zone funktioniert nicht, weil sie allzu uneinheitlich ist; also muss man ökonomisch schwächere Länder fördern, am besten mit einem eigenen Etat. Ungewöhnlich ist das nicht: Die Bundesrepublik etwa hat dafür den Länderfinanzausgleich.

Berlin, das sich die Euro-Zone nichts kosten lassen will, hat die Forderung nach einem Euro-Etat stets ausgesessen. Das wird nun aber so langsam schwierig: Wie man nach Macron noch einmal jemanden aus dem Ärmel zaubern will, der mit hehren »Europa!«-Rufen und Ergebenheitsgesten gegenüber Deutschland Wahlen gewinnt, ist unklar. Also hat Berlin dem französischen Präsidenten einen kleinen Erfolg gegönnt und sich auf ein Budget eingelassen. Leider, leider ist das Ergebnis desolat: Der Etat soll sich auf 20 bis 25 Milliarden Euro belaufen – der Länderfinanzausgleich allein für Deutschland lag 2017 bei 11,2 Milliarden Euro –, er soll vor allem Investitionen ermöglichen – deutsche Konzerne werden sich freuen. Und es ist völlig unklar, wo das Geld herkommen soll. Die Niederlande und andere haben längst durchblicken lassen: Sie wollen nichts dafür geben.

Und: Das Euro-Zonen-Budget soll in den EU-Haushalt eingefügt und von allen EU-27 beschlossen werden. Die haben nun gerade den EU-Haushalt für 2019 scheitern lassen, weil das EU-Parlament wenige Milliarden mehr haben wollte, als sie zu geben bereit waren. Man darf das durchaus als Vorgeschmack auf den Euro-Etat begreifen, zumal vollkommen unklar ist, weshalb Nicht-Euro-Länder einem Budget zustimmen sollten, von dem nur die Euro-Zone profitiert. Berlin allerdings ist fein raus: Es wird Macron stets vorhalten dürfen, das Euro-Zonen-Budget sei nicht an Deutschland gescheitert. Und wenn es doch in abgeschwächter Form zustande kommt: Die Euro-Zone gegenüber der Peripherie zu stärken – das passt, wenn’s nicht zuviel kostet, durchaus in das deutsche Konzept.