Geist der frühen Jahre

Zu jW vom 14.11.: »Gott will es!«

Danke für den Artikel zum Ende des landesherrlichen Kirchenregiments 1918! Dazu noch einige Anmerkungen. (…) Bei den sogenannten Kriegsanleihen halfen die protestantischen Kirchen tatkräftig mit. So schaltete noch am 3. November 1918 die evangelisch-lutherische Kirche Hannovers im dortigen Sonntagsblatt eine Großanzeige mit der Aufforderung: »Wer will, dass es zum Frieden (gemeint: zum »Siegfrieden«) kommt, der zeichne nach seinem Vermögen, um dem Reich die Mittel zur Fortführung des Kampfes zu gewähren.« Beim Einsammeln einer solchen »Kriegskollekte« tat sich in Berlin ein Pfarrer hervor: Otto Dibelius, schon dadurch bekannt, dass er seit 1914 alljährlich seine Kriegspredigten veröffentlichte, mit Kernaussagen wie: »Der Tod fürs Vaterland ist ein herrlicher Tod« (1914), »Jesus Christus ist bei uns auf dem Plan. Und wir werden siegen« (1917), »Verständigungsfrieden: Die Antwort heißt nein! Das ist die Forderung des Christentums« (1918). Mit seinen weiteren Aktivitäten 1918/19, mit denen er die Kräfte der Konterrevolution verstärkte, begann sein schier unaufhörlicher Aufstieg bis in höchste kirchliche Ämter sowohl in der Weimarer Republik als auch später ab 1949 in den westdeutschen Kirchen, wo er als langjähriger Ratsvorsitzender der EKD ein verlässlicher Helfer seines Parteifreundes Konrad Adenauer bei der »Remilitarisierung« Westdeutschlands wurde, im Geist seiner frühen Jahre.

Hartwig Hohnsbein, Göttingen

Der Himmel über der Ruhr

Zu jW vom 15.11.: »Vorschlag«

In Ihrem Fernsehtip für die Dokumentation »Saubere Luft – ein Menschenrecht« heißt es: »In Deutschland war die Luft vor 30 Jahren so schlecht wie in Indien heute. Dann wurde sie dank einer verschärften Umweltgesetzgebung, die für die Schließung von Zechen und den Einbau von Filteranlagen sorgte, besser. Das haben mutige und engagierte Menschen durchgesetzt.« Das muss an mir als Kind des Ruhrpotts vorbeigegangen sein. Das Zechensterben begann bereits Anfang der 50er, die Kreuzwegstationen waren Überproduktion, Subventionsabbau, Verdrängung der Kohle als Primärenergie. Weder gab es eine Umweltgesetzgebung noch gar deren Verschärfung (…). Und dass die Zechenschließungen von »mutigen engagierten Menschen« durchgesetzt worden wären, ist ein Treppenwitz, der sich hier in eine linke Zeitung verirrt haben mag. Nach wie vor gilt: It’s the economy, stupid! Die Satire möge man weiterhin Wiglaf Droste überlassen!

Jürgen Lohs, Moorweg

Blöde Zuschauer

Zu jW vom 17.11.: »Der deutsche Zustand«

Das Aus für die Serie »Lindenstraße« wirft grundsätzliche Fragen über den Zustand des öffentlich-rechtlichen Fernsehens auf. Bei den Programmen der ARD und des ZDF lassen sich nämlich Trends in Richtung Verblödung und Gewaltverherrlichung erkennen, die Grundgesetz und Rundfunksstaatsvertrag widersprechen. (…) Laufend Fußball zur besten Sendezeit dient vor allem dem internationalen mafiösen Fußballgeschäft. Auch die tägliche Krimiflut erfüllt weder den Informations- noch den Bildungsauftrag, den der Rundfunkstaatsvertrag verlangt. Dafür wurden Sendeplätze für Dokumentationen fast auf Null reduziert (…). Besonders alarmierend finde ich, dass gleichzeitig in Krimis in den letzten Wochen Selbstjustiz propagiert wird, zumindest in dreien, die ich gesehen habe: in »Die Protokollantin«, »Schwartz und Schwartz« und im »Tatort: Treibjagd« vom letzten Sonntag. Iris Berben darf als Wiedergängerin von Marianne Bachmann und Charles Bronson in »Die Protokollantin« nicht nur den Mörder ihrer Tochter zu Strecke bringen, sondern als gramgebeugte Mutter sogar noch Morde an Männern in Auftrag geben, die ihrer Meinung nach von der Justiz nicht »richtig« bestraft wurden. (…) Beim »Treibjagd-Tatort« wird am Ende dem Zuschauer noch die Schlussfolgerung nahegelegt: Hätte der »besorgte Bürger« die kleine »Einbrecherschlampe« doch umgebracht, dann wäre er noch am Leben, und seine Witwe müsste im Abschlussbild nicht weinend am Fenster stehen. (…) Freuen können sich über diese Programmtendenzen nur bestimmte Leute – und die erheben als AfD seit einigen Jahren ihre Stimme schon sehr laut in diese Richtung. Ach ja, die »Lindenstraße« muss eingestellt werden, weil sie »zu teuer« ist! Für wie blöde hält man uns eigentlich, die Gebührenzahlerinnen und -zahler?

Dagmar Schön, RA, München

Linke, aufgepasst!

Zu jW vom 20.11.: »Einsturzgefahr einkalkuliert«

Der Aufschrei darüber, dass Lkw schwerer werden, ist alle Jahre zu hören. Doch bei ein wenig Bemühung um Hintergrundinformation ebbt er schnell ab. Der Hauptbelastungsfaktor für die Straße ist die Achslast. Bei den gegenwärtigen fünfachsigen Zügen sind es durchschnittlich acht Tonnen, bei nicht ganz gleichmäßiger Beladung auf der Antriebsachse zehn. Bei den längeren Zügen mit acht Achsen sind es bei 44 Tonnen Gesamtgewicht lediglich 5,5, die Last ist also beinahe halbiert. (…) Das alles sagt natürlich nichts aus über die Fähigkeiten der Kraftfahrer. Nach Bulgarien, Rumänien und ins Baltikum »ausgeflaggte« Lkw, mit Bettellöhnen abgespeiste Kraftfahrer, die wochenlang in den Lkw hausen, das sind die eigentlichen Gefahren. In diesem ganzen neoliberalen Wirtschaftschaos zählt Profit. Keine Lagerhaltung mehr, nur »Just in time« und »Geiz ist geil«. Die seit Jahren regierende politische Dummheit, verbunden mit maßlosem Lobbyismus der letzten fünf Verkehrsminister, hat diese Lage herbeigeführt. Und auch der Schrei nach Bahn und Binnenschiff verhallt ungehört. Die deutschen Binnenschiffe kann man an zwei Händen abzählen. Hier dominieren die Niederlande, Polen und Tschechien – aber auch nur, wenn das Wasser in den Flüssen reicht. Die Bahn ist ein Trauerspiel für sich. Die ehemals gut funktionierenden deutschen Bahnsysteme DR und DB wurden von unfähigen Seiteneinsteigern bis zur Unkenntlichkeit gestutzt und auf »Börse« getrimmt. Die gesamte Verkehrspolitik ist verfehlt, und das liegt nicht an den vier Tonnen zusätzlich pro Lkw. Hier wäre ein weites Betätigungsfeld für Die Linke!

Wieland König, per E-Mail