Wir sollen Staat werden

Völlig losgelöst: Chantal Mouffe auf der Suche nach der radikaldemokratischen Vorstellung Foto: Kristine Kiilerich/picture alliance/Scanpix Denmark

Das Volk hat gewonnen: Mit klarer Mehrheit hat es sich in Brasilien für den faschistischen Präsidentschaftskandidaten Bolsonaro entschieden, der die Nation einen, das Establishment entmachten und den Wunsch nach einer Zukunft ohne Gewalt, Drogen, Armut und Ungerechtigkeit erfüllen soll.

Den brasilianischen Halsabschneider, der natürlich selbst zum Establishment gehört, konnte Chantal Mouffe, die in London Politische Theorie lehrt, bei der Niederschrift ihres Buches »Für einen linken Populismus« noch nicht kennen, aber ihr hat Trump gereicht, um sich für einen Populismus von links einzusetzen, der so funktionieren soll wie der böse von rechts: Das Volk soll seine Stimme zurückerhalten, wozu es allerdings zuerst eine »andere Sprache« lernen muss als die, in der sich bloß das Ressentiment ausdrücken lässt. Es muss seinen Feind kennen, und das ist »die Oligarchie«. Es muss sich für eine Hegemonie einsetzen, die aber keine völkische, sondern die radikaldemokratische der Vielfalt ist, und es muss seine Affekte pflegen dürfen, solange die nur mit Gerechtigkeit zu tun haben. Das Volk muss letztlich eines sein, das Bernie Sanders wählen würde, »dessen Strategie eindeutig eine linkspopulistische ist«.

Radikaler Reformismus

Chantal Mouffe, als kenntlich postmoderne Theoretikerin, wirft der Marx-Linken vor, dass sie am Hauptwiderspruch festhält und die bürgerlich-liberale Demokratie nur als Funktion, nämlich den Überbau von Kapitalismus, begreifen mag. Der Zusammenhang sei aber kein fixer, sondern kontingent, und selbstverständlich könne man echte, radikale Demokratie auch unter kapitalistischen Vorzeichen haben; wenn sich im Zuge des »hegemonialen Projekts« herausstelle, dass man Kapitalismus nicht wolle, sei das natürlich auch in Ordnung. »Der Prozess der Restituierung und Radikalisierung demokratischer Institutionen wird zweifellos mit punktuellen Brüchen und einer Auseinandersetzung mit den dominierenden wirtschaftlichen Interessen einhergehen« – an einer anderen Stelle ist sogar von »gesellschaftlicher Aneignung der Produktionsmittel« die Rede –, »er erfordert jedoch nicht, die liberal-demokratischen Legitimitätsprinzipien aufzugeben«. Was Mouffe will, ist ein neuer Dritter Weg, ein »radikaler Reformismus«, mittels dessen sie »einen grundlegenden Wandel in der Struktur der sozioökonomischen Machtverhältnisse« anstrebt: »Das Ziel ist nicht, den Staat zu erobern, sondern, wie Gramsci es formuliert, ›Staat zu werden‹«, und zwar durch neue gesellschaftliche »Praktiken«.

Das »Volk«, von dem dabei in Anführungszeichen die Rede ist, ist gut poststrukturalistisch ein diskursives Konstrukt: »Es existiert nicht, ehe es performativ artikuliert wird, und lässt sich nicht mit soziologischen Kategorien erfassen.« »Volk« ist also das, was sich in gemeinsamer Gegnerschaft zusammenfindet, wobei der gemeinsame Gegner, soll von Klassen nicht die Rede sein, ebenfalls eine Konstruktion sein muss und die Nebelrede von »der Oligarchie« rechten Projektionen (Elite, Juden) nah verwandt ist. Wenn aber die lesbische Hausbesitzerin und der verschuldete Cis-Mieter, der RWE-Kumpel und die Ökobäuerin nichts gemeinsam haben und Nation und Blut als Nenner ausfallen sollen, müssen jene »eine radikaldemokratische Vorstellung vom Bürgersein« entwickeln und per »Verhaltensgrammatik« die »ethisch-politischen Prinzipien Freiheit und Gleichheit auf ein breites Spektrum gesellschaftlicher Beziehungen« ausdehnen, also das Allgemeine ihrem je Besonderen vorziehen, aber nicht im gewaltbereiten, als vorgängig vorgestellten Kollektiv, sondern, so es nicht tugendterroristisch werden soll, in linksbürgerlich freier Assoziation. Möchte freilich sein, dass Mouffe hier Ziel und Voraussetzung durcheinander geraten, wie es ja seinen Grund hat, dass Bernie Sanders eher an den Universitäten denn in den Stahlwerken geliebt wird; was weniger gegen die sog. Kulturlinken gesprochen ist als gegen die Vorstellung, es lasse sich eine neue Hegemonie von links gegen jene errichten (oder auch bloß artikulieren), die so gut wie sämtliche Gewaltmittel, auch die medialen, in der Hand haben.

Dass es der Poststrukturalismus mit dem Materiellen nicht so hat, steht ihm freilich im Weg, wenn es um handfeste Veränderung geht. So muss bei Mouffe nicht weniger als der drohende Weltuntergang (als ironischerweise doch wieder objektive Wahrheit) dafür einstehen, dass »der Abschied vom produktivistischen Modell« auch jene begeistert, »die bislang dem neoliberalen hegemonialen Block zuzurechnen sind«, weil der Linkspopulismus »ihren Nachkommen eine lebenswerte Zukunft sichert«. Während ich das hinschreibe, baut aber nicht nur der brasilianische Faschismus an jener Hegemonie weiter, die sich um Zukunft nicht schert und übers rein Artikulative dann vielleicht doch schwer zu überwinden sein wird, schon gar nicht, wenn es sich so anhört: »Das Ziel des Ringens um die Hegemonie besteht in der Disartikulation der sedimentären Praktiken einer existierenden Formation und der Festlegung der Eckpunkte einer neuen hegemonialen und gesellschaftlichen Formation durch die Umwandlung dieser und die Instauration neuer Praktiken.« Dagegen Marx/Engels: »Die ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei große feindliche Lager, in zwei große, einander direkt gegenüberstehende Klassen: Bourgeoisie und Proletariat.« Die, wenn wir’s aktualisieren und um das nicht mehr recht sichtbare Proletariat erleichtern wollen, als Habende und Habenichtse firmieren können, und jene haben Gründe, es mit der Hegemonie »aller guten Menschen« (Shakespeare, Richard III.) nicht zu übertreiben, kommt das Fressen doch immer noch vor der Moral, auch wenn Mouffe Kunst und Kultur in der Pflicht sieht, das Gegenteil plausibel zu machen.

Echte Alternativen

Man darf es der Autorin anrechnen, dass sie, bei aller Distanz zu Marx, die zeitgenössische Diversifizierung des Unterdrücktseins, nämlich den »Fokus auf die zahlreichen anderen gesellschaftlichen Beziehungen (…), in denen Unterdrückungsverhältnisse herrschen, die in Frage gestellt werden müssen«, als für die »Arbeiterklasse« (Anführungszeichen ebenda) u. U. ungünstig erkennt und für Gleichberechtigung nach beiden Seiten plädiert. Aber auch ohne sturer Universalist zu sein, kann man finden, dass die Dichotomie Haben/Nichthaben recht quer zu Mouffes »Äquivalenzketten« verläuft, mittels deren sich alle wie auch immer Unterdrückten performativ formieren sollen, und dass, wer eine bessere Gesellschaft will, mit den Klassikern mehr erreicht als mit Carolin Emcke.

Als ahne Mouffe, dass es außerhalb des Seminars schwer werden könnte – viel haben die vielen Selbstermächtigungsbewegungen nicht bewegt, und die Labour Party, obschon sie der rechten UKIP nach Mouffes linkspopulistischem Geschmack viele Stimmen abgenommen hat, hat vielleicht nicht zufällig ein Antisemitismusproblem –, wird es, wo Unterdrückung zwischenzeitlich schon nur mehr »in Frage gestellt« worden ist, zum Schluss geradezu kleinlaut, wenn ein »agonistisches« Politikverständnis (im Gegensatz zum antagonistischen) beworben wird: Politik soll, gegen den Konsens der Alternativlosigkeit, wieder sein, aber doch bitte mit Kontrahenten, nicht Feindinnen, denn Politik muss »den agonistischen Ausdruck von Konflikten ermöglichen, und das erfordert, dass die Bürger eine echte Wahl zwischen echten Alternativen haben«. In Brasilien hatten sie die.