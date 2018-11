Von den Bayern nichts gelernt

Raum für rechte Reden: Die Kandidaten für den CDU-Vorsitz bei der Regionalkonferenz der Partei in Thüringen (21.11.18) Foto: Arifoto Ug/Michael Reichel/dpa

Knapp zwei Wochen vor dem CDU-Parteitag in Hamburg, auf dem die Delegierten über den neuen Parteichef entscheiden werden, liegt Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer in der Gunst der Unionsanhänger klar vorne. Laut ZDF-»Politbarometer« vom Freitag sprechen sich 38 Prozent von diesen für sie als Nachfolgerin von Angela Merkel aus. Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz kommt auf nur 29 Prozent, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn liegt abgeschlagen mit nur 6 Prozent auf dem letzten Platz. Den Rückstand auf »AKK« hat sich Merz selbst zuzuschreiben. Am Mittwoch abend gab er auf der Regionalkonferenz der CDU in Thüringen zu bedenken, dass die Bundesrepublik das einzige Land sei, welches ein Individualrecht auf Asyl in der Verfassung festgeschrieben habe. Man müsse »eine große öffentliche Debatte darüber führen«, so Merz, »ob man einen gesetzlichen Vorbehalt ins Grundgesetz schreibt«. Später ruderte er zurück, die Diskussion war aber entfacht.

Merz kritisiert damit ein Grundrecht, das bisher akzeptiert schien. Sein Vorstoß ist nicht nur aufgrund der deutschen Geschichte äußerst problematisch, sondern auch in Anbetracht der tatsächlichen Gesetzeslage deplaziert. So qualifizierte Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, am Donnerstag die Äußerungen als »bar jeder Fachkenntnis«. Das Asylrecht sei schon durch die Eingriffe während der 1990er Jahre faktisch außer Kraft gesetzt worden. Der damalige »Asylkompromiss« wurde 1992 von der Regierung unter Helmut Kohl (CDU) mit der SPD ausgehandelt und im Folgejahr durch den Bundestag als Verfassungsänderung beschlossen. Durch diese »Reform« ist der Erhalt des Asylstatus in der BRD immens erschwert, unter anderem mittels der Definition von »sicheren« Dritt- und Herkunftsstaaten.

Merz geht es Jelpke zufolge nicht um ein sachliches Problem. Vielmehr zielen seine Äußerungen auf eine symbolische Ebene. Das individuelle Recht auf Asyl ist eine Antwort auf die Verfolgung politisch Andersdenkender während des deutschen Faschismus. Seine Legitimität bezieht das Gesetz also weniger aus seiner Wirksamkeit als vielmehr aus seinem Symbolcharakter. Diesen zu untergraben sei »fatal«.

Dass Merz sich auf Symbolpolitik versteht, zeigte er schon in seiner Rolle als Vorsitzender der Unionsfraktion Anfang der 2000er Jahre, als er die Debatte um eine europäische Leitkultur ummünzte und daraus die deutsche Leitkultur machte. Den Zusatz »deutsch« übernahm er vom damaligen Zeit-Herausgeber Theo Sommer und wendete das Konzept – anders als dieser – gegen Zuwanderung und Multikulturalismus. Die deutsche Identität sei dort bedroht, »wo beispielsweise Deutsche in ihrer Stadt in die Minderheit geraten«, schrieb Merz im Oktober 2000 in der Welt.

Zwar bleibt Merz mit seinem erneuten Vorstoß in der Migrationsdebatte seiner eigenen Linie treu. Jedoch hätte er sich längst fragen müssen, ob er damit nicht auf das falsche Pferd setzt. Die jüngsten Wahlergebnisse von CDU und CSU zeigen, dass der Vorstoß in die Sphären des »Nationalkonservatismus« scheitern muss. Dort hat sich die AfD breitgemacht. Merz scheint in den letzten Jahren so weit entfernt von der Politik gewesen zu sein, dass er nicht mitbekommen hat, wie weit seine Positionen mittlerweile von einer anderen Partei erfolgreich bespielt werden. Profil gewinnt er so nicht, sondern tritt in der öffentlichen Wahrnehmung lediglich als AfD-Kopie auf. Für die CSU mit ihrem ähnlichen Kurs war die Folge, dass sie bei der Landtagswahl am 14. Oktober nicht nur 160.000 Wähler an die AfD verlor, sondern zusätzliche 190.000 Wähler an die Grünen. Es ist, als hätte Merz vom Verhalten seiner bayerischen Kollegen nichts gelernt.