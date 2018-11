Bomben und Wetter

Bohrturm einer Ölförderplattform in Tunkhannock, Pennsylvania in den USA (2012) Foto: Jim Lo Scalzo/EPA/dpa

Derzeit wird nur noch von rechten Verschwörungstheoretikern und bezahlten Lobbyisten der Energiewirtschaft geleugnet, dass als Folge der permanenten Emission von Treibhausgasen ein menschengemachter Klimawandel stattfindet. Mittlerweile sind die Erkenntnisse über die Folgen des Klimawandels aber auch in Strategiepapieren von Wirtschaftsexperten und ranghohen Militärs angekommen. Während Klimaforscher noch Prognosen über die Folgen des Abtauens der nördlichen Polkappen für die maritime Flora und Fauna und das globale Klimasystem erstellen, spekulieren Anrainerstaaten des Nordpolarmeeres über mögliche Nutzeffekte für die eigene Wirtschaft. Eine kürzlich von der Tübinger »Informationsstelle Militarisierung« (IMI) herausgegebene Studie thematisiert die Gefahr einer »Militarisierung des Klimas«.

Ihr Autor Manuel Kreutle beschreibt zunächst die bekannten und auch die weniger bekannten Folgen des Klimawandels sowie die Unfähigkeit von Regierungen und internationalen Institutionen, sich auf wirksame Maßnahmen zur Reduktion des Ausstoßes von Treibhausgasen zu verständigen. Viele Wissenschaftler seien so zu der Überzeugung gekommen, einer möglichen Klimakatastrophe, also einem irreparablen Kippen des Klimasystems, müsse mit technischen Mitteln gegengesteuert werden (Climate Engineering). Gefördert wird dies insbesondere von Regierungen, die eine Reduktion von Treibhausemissionen als schädlich für die eigene Volkswirtschaft ansehen. Da derartige Großversuche, ob sie nun die gewünschte Wirkung erzielen oder nicht, auf jeden Fall globale Auswirkungen hätten, kollidieren nationalstaatliche Einzelinteressen.

Kreutle schildert verschiedene Ideen, wie das Wetter zu beeinflussen wäre, und auch Technologien, an denen Wissenschaftler derzeit arbeiten, nennt stets die mit ihnen verbundenen Risiken: beispielsweise beim Verpressen von Kohlendioxid ins Erdinnere, der Beförderung des Wachstums von pflanzlichem Plankton in den Ozeanen und dem Einbringen von Aerosolen in die Stratosphäre. Wie der Autor betont, steckt das alles noch im Entwicklungsstadium – derzeit könne von einer wirksamen globalen Wetterbeeinflussung noch keine Rede sein.

Wie Kreutle nachweist, beinhalten diese Technologien – ob sie nun funktionieren würden oder auch nicht – das Risiko zwischenstaatlicher Konflikte. Die russische Regierung gehe beispielsweise davon aus, dass sie vom Abtauen des Nordpols und der Öffnung der Nordostpassage für den internationalen Schiffsverkehr profitieren wird, und beschuldige die USA, auf für sie ungünstige Weise ins polare Wetter einzugreifen.