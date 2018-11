Alternative Genossenschaft

Zu jW vom 10./11.11.: Leserbrief »Für Landreform«

Hans Wöcherl kommt in seiner Leserzuschrift zu den Diskussionen um die Landreform nach der Oktoberrevolution in Russland zu dem Schluss, dass eine weltweite Landreform nötig sei, die viele Kleinbauern schafft, u. a. weil deren Produktivität um ein Vielfaches höher sei als die der Großflächenlandwirtschaft. Aber Produktivität ist nun mal das Verhältnis von Aufwand und Nutzen, und da sind die Großbetriebe eindeutig im Vorteil! Aus diesem einfachen Grunde gehen doch die Kleinbetriebe infolge der Konkurrenz kaputt. Und außerdem empfehle ich Hans Wöcherl, mal ein Jahr lang als Kleinbauer die eigene Existenz zu sichern. Das ist schwere Arbeit von früh bis spät, kaum einen Tag frei, keinen zweiwöchigen Urlaub und andere Vergnügungen, denen sich der einem idealistischen Bauernbild anhängende Stadtbewohner hingibt. Natürlich ist die auf Profitmaximierung beruhende Agrarkonzern-Landwirtschaft umzugestalten. Ein genossenschaftlicher Ansatz, der den Beschäftigten ein ordentliches Einkommen und Arbeitsrechte sichert, könnte dazu der beste Ansatz sein.

Dr. Christoph Schuster, per E-Mail

Unsichtbare Tyrannen

Zu jW vom 19.11.: Leserbrief »Zugunsten der Reichen«

Offensichtlich ist das Thema der Staatsverschuldung und der damit verbundenen Knechtung der Bürger oder, wie es heute verklärend heißt, »Steuerzahler« nicht ganz neu und hat schon die Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus intensiv beschäftigt. Es veranlasste Karl Marx zu der Frage: »Ist nicht jede Staatsschuld eine Hypothek, die dem Fleiß eines ganzen Volkes auferlegt wird, und ein Beschneiden seiner Freiheit? Lässt sie nicht eine neue Gesellschaft unsichtbarer Tyrannen entstehen, die unter der Bezeichnung öffentlicher Gläubiger bekannt ist?« (Marx-Engels-Werke, Dietz-Verlag, Band 15, S. 124)

Gerhard R. Hoffmann, Halberstadt

Zeitarbeit nicht verdammen

Zu jW vom 20.11.: »Höchstens auf Dauer«

Bei gleichem Lohn für gleiche Arbeit – wie die Stammbelegschaft – zuzüglich einer Flexibilitätszulage aufgrund wechselnder Einsatzfirmen und -orte wäre die Leiharbeit eine attraktive Alternative nicht nur für bereits erwerbslose Menschen, sondern auch für unmittelbar zuvor Beschäftigte – um nach dem Auslaufen eines von vornherein befristeten Arbeitsvertrages oder dem Erhalt einer Kündigung erst gar nicht erwerbslos zu werden. Schon heute heißt es im »Arbeitnehmerüberlassungsgesetz« bei Nichtvorhandensein eines Tarifvertrages für die Leiharbeitsbranche: »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit«. Weshalb kündigt der DGB mit Verweis auf diese gesetzliche Regelung nicht endlich die entsprechenden Branchentarifverträge? Die früheren Konkurrenz-Branchentarifverträge der Christlichen Gewerkschaften, die seinerzeit Anlass für die Entstehung der DGB-Tarifverträge in der Leiharbeitsbranche waren, existieren schließlich schon seit einiger Zeit nicht mehr – weil sie gerichtlich für unwirksam erklärt worden sind.

Elgin Fischbach, Leimen

Ballbesitz zählt

Zu jW vom 21.11.: »Das Leben ist ein Umschaltspiel«

Man macht es sich zu einfach, wenn man den Ballbesitzfußball für tot erklärt – schon allein deshalb, weil, wo eine Mannschaft abwartet und auf Konter spielt, die andere ganz automatisch viel Ballbesitz hat. Das Problem der DFB-Elf (…) war ja nicht der Ballbesitz an sich, sondern die Tatsache, dass sie damit nichts anzufangen wusste. Wenn auf den Vorwärtsgang komplett verzichtet und der Ball statt dessen nur einschläfernd hin- und hergeschoben wird, ist das Problem nicht der Ballbesitz, sondern die konkrete Anwendung. Das ändert aber nichts daran, dass Ballbesitz ein effektives Werkzeug sein kann, um permanent am Drücker zu sein und zugleich den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten.

Ralph Petroff, per E-Mail

Sonntagsgedanken

Zu jW vom 21.11.: »Kochtöpfe zu Stahlhelmen«

So ein feiner Artikel, und dann kommt: »Die Hoffnung ist lediglich diese: Es könnte daher gelingen, die Vorschläge z. B. einer Kate Raworth für eine Ökonomie jenseits von Geld- und Marktbeziehungen – also gestützt auf Commons und Kommunen – zu verknüpfen mit der von den Bolschewisten 1917 und 1945 bewiesenen Möglichkeit, kapitalistische Macht- und Klassenstrukturen nicht nur theoretisch zu analysieren, sondern praktisch zu liquidieren.« Hoffnung kommt von hüpfen und bewirkt nichts. Das sind lediglich Sonntagsgedanken. Bevor irgend etwas gelingen kann, gilt es, die dafür notwendige Macht zu haben. Dann ließen sich die Eigentumsverhältnisse ändern und in der Folge das Bewusstsein der Menschen. An dieser Kausalkette führt immer noch kein Weg vorbei. Mal am Rande bemerkt: Im Kollegenkreis diskutieren wir mitunter die gegenwärtige Entwicklung. Wir kamen – halb im Ernst, halb im Spaß – schon auf die Vermutung, dass es mit Blick auf die Entwicklung der Geschichte der letzten 30 Jahre durchaus wieder zurück in Richtung Feudalismus gehen könnte ...

Patrick Büttner, per E-Mail

Wald verstaatlichen

Zu jW vom 23.11.: »Nächster Akt«

Konsequente Politik im Sinne des Klimaschutzes wäre die umgehende Verstaatlichung des Restes des Hambacher Forstes. Nur wenn dieser Wald wieder in öffentlicher Hand ist – aus der er nie hätte veräußert werden dürfen –, kann Ruhe einkehren, und es wäre Schluss mit dem ständigen Wechsel von Aufbau und Einreißen von Barrikaden und Baumhäusern und anderen Schutzmaßnahmen der Bürger. Es müsste auch Schluss sein mit der politischen Willkür, denkmalgeschützten Gebäuden und Landschaften kurzerhand die Schutzwürdigkeit zu entziehen, wenn Industriebosse oder Finanzhaie ihr Auge darauf werfen und mit Geld locken. Dass ein solches Vergehen der Politik zu bestrafen ist, muss unbedingt im Grundgesetz festgeschrieben werden – idealerweise aber in einer neuen Verfassung.

Peter Richartz, Solingen