Kommunisten im Untergrund

Eduards Upesleja war eines der Mitglieder der kommunistischen Untergrundzelle von Kuldiga Foto: Museum of Kuldiga Archive/Martina Zaninelli

Archive geben einen Einblick in die Geschichte – auch in den Teil, der ansonsten verschwiegen und dem Vergessen anheimgestellt wird. Dort, wo am lautesten von der Nation und deren Heldentaten geredet wird, bleiben die fortschrittlichen Kräfte außen vor. Im heutigen Lettland, das am 18. November den 100. Jahrestag seiner Unabhängigkeit begeht, spielen die Linken, die es in der Geschichte gab, kaum noch ein Rolle. Allein als Schreckgespenster, die dem Land Unheil brachten, werden sie dargestellt.

In der Engelsa iela befand sich eine klandestine Druckerei der Kommunistischen Partei Foto: Martina Zaninelli

Die Fotografie kann die Flüchtigkeit des Moments einfangen. Die Flüchtigkeit der Geschichte kann mit der Kamera auch festgehalten werden. Im Archiv des Museums von Kuldiga finden sich Dokumente, die davon erzählen, wie Kommunisten sich gegen die Zustände in Lettland nach dem Ersten Weltkrieg und der Diktatur von Karlis Ul­manis wehrten.

In der Straße Engelsa iela 6 wurde die Parteizeitung Vilnis gedruckt Foto: Museum of Kuldiga Archive/Martina Zaninelli

Kuldiga ist eine kleine Stadt im Kurland. Der Ort liegt im Westen Lettlands, rund 150 Kilometer von der Hauptstadt Riga und 40 Kilometer von der Ostsee entfernt. Als im Januar 1919 die Lettische Sozialistische Sowjetrepublik ausgerufen wurde, begrüßten das die dortigen Kommunisten.

Geheimer Treffpunkt: In der Balozu iela 8 fanden in den 30er Jahren Versammlungen der Kommunistischen Partei statt Foto: Museum of Kuldīga Archive.

Doch die Reaktion ließ nicht auf sich warten. Rechte Offiziere organisierten sich mit deutscher Hilfe und im Interesse der lettischen Bourgeoisie. Der Bürgerkrieg endete erst am 13. Januar 1920. In der anschließenden bürgerlichen Republik wurde die Latvijas Komunistiska partija (LKP) verboten und so in die Illegalität gezwungen. Doch auch die letzten demokratischen Rechte wurden schließlich nach dem Putsch von Karlis Ulmanis im Mai 1934 beseitigt, die Restauration obsiegte vorerst.

Kommunistisches Flugblatt: »Tod dem Mörder des Genossen Smiltinis« Foto: Museum of Kuldiga Archive.

Obwohl der erste Versuch einer lettischen Sowjetrepublik mit einer Niederlage endete, blieb diese für viele Menschen ein prägendes Ereignis. Trotz des Verbotes gab sich die LKP eine neue Struktur, um weiterhin arbeiten zu können. Ihre Mitglieder standen unter Beobachtung des Staates, wie die Fotos bezeugen, die im Archiv von Kuldiga zu finden sind.

Arbeit in der Illegalität: Die Kommunisten nutzten die Häuser der Stadt, um Waffen und geheime Nachrichten zu verstecken Foto: Museum of Kuldiga Archive.

Einer, der sich in den Reihen der LKP befand, war Eduards Upesleja. Sein Interesse für die revolutionäre Bewegung wurde durch seinen Vater erweckt, der 1919 eine aktive Rolle beim Aufbau der Sowjetmacht in Kuldiga gespielt hatte. Als der Ort von den Deutschen eingenommen wurde, wurden sein Vater und er für neun Monate ins Gefängnis gesteckt.

Dokument der Repression: Polizeifotos von Fricis Deglavs, Sekretär der Kommunistischen Partei in Kuldiga, vom 9. Oktober 1923 Foto: Museum of Kuldiga Archive.

Anschließend war Eduards Upesleja Mitglied der kommunistischen Untergrundzelle von Kuldiga, die unter der politischen Leitung von Fricis Deglavs stand. Deglavs, der sich der Roten Armee angeschlossen hatte, um gegen die Weißen zu kämpfen, kam im Jahr 1923 in seine Heimat, das Kurland, zurück. Mehrfach wurde er wegen seiner Aktivitäten verhaftet und 1926 in die Sowjetunion abgeschoben.

Die Kommunisten mussten klandestin agieren. Im Untergrund hatte sich ein Netzwerk von Aktivisten in Kuldiga gebildet. In der Engelsa iela 6, heute Aploku iela, hatte die geheime Druckerei der LKP ihren Sitz. Hier wurde die Zeitung Vilnis (Welle) gedruckt. Wenige hundert Meter davon entfernt, in der Balozu iela 8, wohnte J. Rose-­Birkenfelds. In den 30er Jahren »fanden hier die illegalen Treffen der Kommunistischen Partei statt«, lautet nun die Beschriftung eines Bildes im Museum von Kuldiga.

Die Lage verschlechterte sich nach dem Putsch 1934. Viele Kommunisten blieben und leisteten Widerstand, andere wie Eduards Upesleja entschieden sich dafür, das Land zu verlassen. Er ging nach Spanien und schloss sich den Internationalen Brigaden an. Für die Kommunisten in Kuldiga, die trotz widriger Umstände kämpften, war ihr Ziel klar. Während der Diktatur Ulmanis’ hatte es einer von ihnen auf eine Hauswand in der kurländischen Kleinstadt geschrieben: »Nieder mit dem Faschismus. Es lebe der Kommunismus.«