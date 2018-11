Tod auf Malle

Jens Büchner, der durch die Fernsehsendung »Goodbye Deutschland« (Vox) bekannt wurde, ist am Samstag abend im Alter von 49 Jahren gestorben. Nach Angaben seiner Agentur ist er »nach kurzem, aber schwerem Kampf« in einem Krankenhaus in Palma de Mallorca »friedlich eingeschlafen«. Büchner hatte sich als Auswanderer auf Mallorca mit verschiedensten Jobs über Wasser gehalten. Er eröffnete eine Boutique, veröffentlichte mehrere Schlager und trat am Ballermann sowie in verschiedenen Fernsehformaten auf. Seine Fangemeinde beeindruckte, dass sich Büchner auch von herben Rückschlägen nie unterkriegen ließ: »Ihn haben immer viele belächelt, aber am Ende hat er mehr geschafft als so manch anderer«, so ein Fan. (dpa/jW)