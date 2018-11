Nachschlag: FCK ARD!

Eindeutige Botschaften, die die ARD in ihrem Programm nicht haben will Foto: Swen Pförtner/dpa

Nach der peinlichen Posse um die Stiftung Bauhaus, die nach einem braunen Shitstorm ein für Anfang November vorgesehenes Konzert der antifaschistischen Band »Feine Sahne Fischfilet« in ihren Dessauer Räumen verunmöglichte, nun das: Die ARD zensiert in ihrer Mediathek den Rostocker »Polizeiruf 110« vom 11. November um ein nettes Detail. Am Schreibtisch der linksalternativen Kommissarin Katrin König, gespielt von Anneke Kim Sarnau, prangte neben allerhand anderen Antifabotschaften auch ein »FCK AFD«-Sticker. Den ließ der Sender nun durch die Tricks der digitalen Bildbearbeitung verschwinden. Rumgepoltert hatten zuvor AfD und Junge Union. FCK ARD!

Dabei wirkten die ersten Reaktionen auf die rechte Hetze noch souverän. Drehbuchautor und Regisseur Eoin Moore erklärte in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vom 13. November, Königs »Büroeinrichtung mit Pinnwand und Notebook gibt es von Anfang an«. Ihre Gesinnung sei seit der ersten Folge im Jahr 2010 »an ihren Charakter gebunden«, so Moore weiter.(lb)