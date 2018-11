Preisverleihung

Am Freitag wurden in der jW-Ladengalerie in Berlin-Mitte die Gewinner des diesjährigen »Blende«-Fotowettbewerbs ausgezeichnet. Die Jury hatte die schwierige Aufgabe, aus 268 eingesandten Arbeiten von 111 Fotografinnen und Fotografen auszuwählen. Andrea Ocampo aus Karlsruhe erhielt aus den Händen von jW-Geschäftsführer Dietmar Koschmieder (r.) für ihre Aufnahme »Die andere Seite« (im Hintergrund) den 1. Preis in der Kategorie »Lost Places«. Den Zeitungsleserfotowettbewerb zur Förderung der Amateurfotografie gibt es seit 44 Jahren. (jW)