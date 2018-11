Lobrede auf Amedeo Grassini

Schöne alte Zeiten: Canal Grande, Venedig, 18. Jahrhundert Foto: Gemeinfrei

Der Legende nach wurde Venedig im Jahr 421 gegründet. Auf der Flucht vor den Goten zogen Schutzsuchende sich in die Lagunen der Adria zurück. Sie bauten Häuser aus Zweigen, die auf Holzpfählen, die in den Schlamm gerammt waren, befestigt wurden. Bald entwickelte sich ein eigenartiger Zivilisationsstil; das Meer und die Kommunikation mit Fremden wurden zu seinen Konstanten. Im zwölften Jahrhundert siedelten einige hundert Juden auf einer der zahlreichen Inseln in der Lagune. Die Juden waren aus der feudalen Welt ausgeschlossen, der Handel mit Geld, den man ihnen zuwies, war von den Christen als Sünde gebrandmarkt. Die Juden mussten für ihre Sicherheit bezahlen, ein Verhaltenskodex regelte die Beziehungen zwischen der Fürstenmacht und den Geldverleihern.

Im Jahre 1515 wollte man die Juden auf entlegene Inseln deportieren. Als Kompromiss wurde beschlossen, die Juden im Stadtteil Ghetto Nuovo, einer von Kanälen umgebenen Insel, unterzubringen. Den Juden blieben zehn Tage Zeit, um zu packen. Am 15. April 1516 war das erste Ghetto der Welt fertiggestellt. Kein Jude durfte unerlaubt das Ghetto verlassen und kein Christ es betreten. Bei Einbruch der Nacht wurden die Juden im Ghetto eingeschlossen. Die schon 1215 im Laterankonzil geforderte Trennung der Juden von den Christen wurde Wirklichkeit.

Im Hochmittelalter war Venedig zu einer imperialen Macht geworden; mit der Entdeckung Amerikas und Indiens aber begann der langsame Niedergang. In der Gestalt des Shylock, Venedigs berühmtestem Juden, kulminieren die Konflikte vom Ende des 16. Jahrhunderts. Die Juden durften Budgets und Kriege finanzieren, dennoch waren sie immer wieder Schikanen ausgesetzt, was dazu führte, dass von einer Population von 5.000 am Ende des 17. Jahrhunderts nur ein Viertel in der Stadt verblieb. Erst Napoleon gab den Juden das Leben wieder. Die Tore zu den Ghettos wurden geschleift, die Unterdrückten avancierten zu gleichberechtigten Bürgern. Die neue Freiheit währte aber nicht lange, 1797 eroberten österreichische Truppen Venedig, worauf die Juden ihre bürgerliche Gleichheit wieder verloren.

Der 1848 geborene Amedeo Grassini war der Sohn eines angesehenen jüdischen Rechtsanwalts. Das Risorgimento, die Einigung Italiens, ging unter maßgeblicher Hilfe jüdischer Nobilitäten vonstatten, so auch im Falle Amedeos, der in den venezianischen Rat einzog. Er war Teil des Establishments und legte Wert darauf, auch in katholischen Kreisen zu verkehren. Ein ansehnliches Vermögen erlaubte ihm den Kauf des Palazzo Pembo am Canal Grande. Sein Name ist in der Geschichte der Stadt durch zwei von ihm angestrengte Neuerungen verbunden: Amedeo Grassini investierte in niveaugleiche Motorboote, Vaporettos genannt, und wälzte dadurch die Verkehrsverhältnisse um, und im Palazzo Pembo ließ er den ersten elektrischen Aufzug der Stadt einbauen.

Als Groll von Amedeo Grassini hörte, beschloss er, den Förderer der Barrierefreiheit durch eine Lobrede zu preisen. Es wäre schön, die Rede in Venedig zu halten, dachte Groll, falls ich es aber nur bis zum Canale Campo di Marcho, dem Marchfeldkanal, schaffen sollte, werde ich die Rede vor Enten, Bibern und Bisamratten halten. Groll war zuversichtlich, dass der aufgeklärte Amedeo daran keinen Anstoß nehmen würde.