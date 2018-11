Malibu. US-Präsident Donald Trump hat die Einschätzung des Auslandsgeheimdienst CIA, wonach Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman den Mord an dem Journalisten Dschamal Chaschukdschi angeordnet hat, als »verfrüht« bezeichnet. Ihm werde am Dienstag ein vollständiger Bericht zu dem Fall vorgelegt, sagte er am Sonnabend auf einer Reise nach Kalifornien. (Reuters/jW)