Griechenland: Erinnerung an Studentenprotest

Athen. In Athen haben am Sonnabend Tausende Menschen der Opfer der während der Militärdiktatur (1967–1974) niedergeschlagenen Studentenproteste am 17. November 1973 gedacht. Bei dem Aufstand starben mindestens 24 Menschen. Nach Polizeiangaben zogen diesmal mindestens 12.000 Teilnehmer der alljährlich stattfindenden Demonstration zur Botschaft der USA, die seinerzeit die Obris­tenjunta unterstützten. (AFP/jW)