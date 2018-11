Los Angeles. Bei den schweren Waldbränden im US-Bundesstaat Kalifornien ist die bestätigte Zahl der Toten auf 76 gestiegen. Weit mehr als 1.000 Menschen galten am Wochenende noch als vermisst. US-Präsident Donald Trump besuchte am Sonnabend die Gegend um den am schwersten betroffenen Ort Paradise nördlich von Sacramento. (dpa/jW)