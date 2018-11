Tel Aviv. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich am Sonntag bei einer Regierungssitzung in Jerusalem gegen Neuwahlen ausgesprochen, wie sein Büro mitteilte. Auslöser der Regierungskrise war das Ausscheiden der rechtsnationalistischen Partei »Unser Haus Israel« von Verteidigungsminister Avigdor Lieberman am Mittwoch. Er protestierte damit gegen eine Waffenruhe mit der Hamas im Gazastreifen. (dpa/jW)