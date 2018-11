Zentralafrikanische Republik liefert aus

Den Haag. Die Zentralafrikanische Republik hat den Abgeordneten und ehemaligen Anführer einer Miliz, Alfred Yekatom, an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ausgeliefert. Der 43jährige traf in der Nacht zum Sonntag im Haftzentrum des IStGH ein, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Yekatom soll wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zwischen Dezember 2013 und August 2014 der Prozess gemacht werden. (AFP/jW)