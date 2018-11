Anschlag in Indien auf Nirankari-Gottesdienst

Amritsar. Bei einer Explosion während eines Gottesdienstes der religiösen Minderheit der Nirankari sind in Indien mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Zehn weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben bei der Attacke am Sonntag im Bundesstaat Punjab verletzt. Einem Bericht der Zeitung Tribune zufolge bahnten sich zwei bewaffnete Männer gewaltsam den Weg in das Gebäude und warfen eine Handgranate in die Menge der Gläubigen. Die Polizei bestätigte dies zunächst nicht. (AFP/jW)