Demonstration gegen Tschechiens Regierungschef

Prag. In Prag haben erneut rund 20.000 Menschen gegen den unter Betrugsverdacht stehenden tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis demonstriert. Sie forderten den Rücktritt des Milliardärs, gegen den jüngst neue Vorwürfe erhoben wurden. Anlass der Proteste am Sonnabend war die vor 29 Jahren begonnene Abschaffung des Sozialismus in Tschechien. Babis steht wegen mutmaßlichen Subventionsbetrugs unter Verdacht. Ihm wird vorgeworfen, im Jahr 2007 mit seinem Konzern Agrofert unrechtmäßig EU-Subventionen in Millionenhöhe eingestrichen zu haben. (AFP/jW)