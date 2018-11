Theresa May verteidigt ihre Führungsrolle

London. Die britische Premierministerin Theresa May hat im Streit über den Vertrag zum Austritt des Landes aus der Europäischen Union vor einem Putsch in ihrer Konservativen Partei gewarnt. Ein Führungswechsel würde die Verhandlungen mit Brüssel nicht einfacher machen und auch die Mehrheitsverhältnisse im Parlament nicht verändern, erklärte May in einem Interview mit dem Sender Sky News am Sonntag.

Unterdessen warf der zurückgetretene »Brexit«-Minister Dominic Raab der Regierungschefin schwache Verhandlungsführung vor. May habe der EU nicht glaubwürdig damit gedroht, notfalls ohne Abkommen auszuscheiden. »Wenn wir diesen Deal nicht zu vernünftigen Konditionen abschließen können, müssen wir sehr ehrlich sein mit dem Land, dass wir uns nicht bestechen und erpressen oder drangsalieren lassen und wir unserer Wege gehen werden«, sagte Raab in einem Interview mit der Sunday Times. (dpa/jW)