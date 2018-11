Land der Kontraste

Blick auf die im Hohen Atlas gelegene Berber-Siedlung Zaouia Sidi Hamza. Der Anteil der Berber an der Bevölkerung Marokkos liegt bei mindestens 40 Prozent – hier leben mehr als in jedem anderen Land Foto: Eve Coulon /Reuters

Nordafrika – das klingt nach Steppe, Savanne und Wüste, nach Hitze und Trockenheit. Die mediterrane Kulturlandschaft zwischen Marrakesch und dem Atlasgebirge erfüllt solche Erwartungen nicht. Das Land nordwestlich des Hohen Atlas erinnert – vor allem im Frühling – eher an Mecklenburg-Vorpommern. Nachts liegen die Temperaturen nur wenige Grad über null, tagsüber erreichen sie kaum 20. Sanfte Hügel, bestellte Felder, einige Wälder. Wolken ziehen vor dem blassblauen Himmel dahin. Nur die kleine Horde wilder Kamele, die eine Straße quert, will nicht so recht ins Bild passen.

Die Gipfel reichen bis in Höhen von über 4.000 Metern. Ihre schneebedeckten Gipfel bieten einen malerischen Anblick. Morgens glitzern sie grell in der aufgehenden Sonne, abends sind sie in flammendes Rot getaucht. An den Hängen stauen sich, weit sichtbar, Wolkenberge. Am Ortsrand von Ouahat Sidi Brahim, einer Siedlung nördlich der Millionenstadt Marrakesch, mäandert ein Bächlein dahin. Bei Regen schwillt das Rinnsal zu einem rostbraunen Strom an. Dahinter erstreckt sich ein etwa 30 Kilometer breiter Streifen echter Savanne. Das Dorf an ihrem Rand ist eine Ansammlung halbfertig wirkender, aus Lehmziegeln errichteter Bauten – schmucklos, ein- oder zweistöckig, mit verdreckten Höfen, in denen Hühner und Schweine in Abfällen wühlen, wo Wäsche zum Trocknen aufgehängt ist und barfüßige Kinder mit Blechdosen Fußball spielen. Türen und Fenster sind nicht vorhanden. Vorgehängte Stoffe dienen als Ersatz. Eine Müllabfuhr scheint es hier nicht zu geben. Berge von Unrat verunstalten die Umgebung. Hirten treiben Tag für Tag ihre Schafe und Ziegen durch das karge Buschwerk, Esel spielen wie Kinder zwischen Dornensträuchern und Büschelgras.

Ein Rundgang durchs Dorf bietet Eindrücke marokkanischer Gastlichkeit: Männer, Frauen und Kinder grüßen Besucher freundlich, winken ihnen zu. Aber ich treffe auch auf bettelnde Kinder und eine Mutter, die Geld fordert, weil ich angeblich einen ihrer Sprösslinge fotografiert habe. Denn eines haben alle Bewohner hier gemeinsam: Armut. Die Kleinen freuen sich über Süßigkeiten, die man ihnen zusteckt. Kleinigkeiten, die hier purer Luxus sind.

Arganbaum nahe der »weißen Stadt« Essa­ouira. Seine Früchte sind bei Ziegen beliebt, aus den Samen wird ­Arganöl gewonnen Foto: Mosa'ab Elshamy/AP/dpa

Hinter dem Atlas, im Süden Marokkos, beginnt das trockene, staubige, sengende Afrika. Wüstenklima prägt auch die Westsahara, das benachbarte Land, das 1975 nach dem Abzug der spanischen Kolonialmacht von Marokko entgegen bis heute geltenden UN-Resolutionen einfach annektiert wurde und seither vergeblich um seine Souveränität ringt. Bekommt man keinen Mietwagen, kann man auf eins der vielen Angebote zurückgreifen, mit dem Taxi einen Abstecher ins Gebirge zu unternehmen. Als wir auf dem Weg dorthin die ausgedehnten Landgüter der königlichen Familie passieren, macht sich der Fahrer mit lautem Schimpfen Luft. Ihn stört dieser sichtliche Reichtum, während ein Großteil der Marokkaner kaum ein Dach über dem Kopf hat und oft nicht weiß, was am nächsten Tag zu essen auf den Tisch kommt.

An vielen Orten in Marokko ist die Erwerbslosigkeit hoch. Offiziell ist über eine Million der etwa 34 Millionen Einwohner ohne Job. Besonders betroffen sind die Stadtbevölkerung und die Jugend. In Wahrheit fällt die Erwerbslosigkeit weit höher als in den Statistiken aus, die vieles nicht erfassen. Heraus fallen die Heerscharen von Tagelöhnern, informell Tätigen und ambulanten Händlern, die sich gerade so über Wasser halten können.

Am Fuße des Atlas setzt Regen ein. Je höher wir kommen, desto kälter wird es. In Setti Fatma, einem Berber-Dorf im Ourika-Bergtal auf 1.500 Meter Höhe, ist es bitterkalt. Die ersten Schneefelder liegen fast schon zum Greifen nahe. Wenn der Regen eine Pause macht, kann man von dort in gut einer Stunde durch die immergrüne Landschaft zu Wasserfällen wandern, die kaskadenartig von den Felsen herabstürzen und ein auch bei Einheimischen beliebtes Ausflugsziel sind. Davor und danach wärmt man sich am besten in Mustafas Restaurant vor dem Kamin bei einer Kanne Minztee auf. An sonnigen Tagen ist das Ourika-Tal von in- und ausländischen Touristen überlaufen; vor allem letztere sichern den Bergführern ihr Einkommen.

Foto: Adrees Latif/Reuters

Handel und Wandel

Einen scharfen Kontrast zur Landschaft der Savanne bietet Marrakesch. Schon in den Randbezirken der pulsierenden Metropole braust der Verkehr oder stauen sich die Fahrzeuge. Auffällig viele moderne Luxuskarossen, vornehmlich SUV der Marke Land Rover, verstopfen nebst unzähligen Motorrädern und Bussen die Straßen und Plätze, die von vielgeschossigen Hochhäusern eingefasst sind. Emsig wie Bienen schlängeln sich Passanten zwischen den laut hupenden und nach Abgas stinkenden Fahrzeugen hindurch. Viele haben Handys am Ohr oder tippen eifrig Nachrichten. Auch hier sind Smartphones allgegenwärtig. Ob jung oder alt, ob modern oder traditionell gekleidet, ob Mann oder Frau – alle scheinen ein solches zu besitzen.

Doch biegt man ein in die Medina, die Altstadt von Marrakesch, ist es, als sei man in eine längst vergangene Epoche gereist. Eine verwunschene Welt öffnet sich. Nicht etwa, dass es hier im Herzen der »Perle des Südens« betulich wäre. Weit gefehlt! Ströme an Einheimischen und Touristen zwängen sich durch die handtuchengen Gassen. Links und rechts reihen sich kleine Geschäfte aneinander. Kunterbunt und schrill geht es zu im Suk, dem kommerziellen Zentrum der Stadt. Gewürzstand reiht sich an Gewürzstand, Kupferschmiede an Kupferschmiede, Teppichladen an Teppichladen, Lampengeschäft an Lampengeschäft, Lederwarenstand an Lederwarenstand. Links finden sich Berge an Schnitzereien, rechts türmt sich Keramik, weiter vorn sind Obst- und Gemüsestände, weiter hinten Tücher und Schuhe. In vielen Geschäften sitzen Handwerker und arbeiten an ihren Waren. Da wird geschnitzt und getöpfert, geflochten und genäht, gehämmert und gesägt. Hier wird noch längst nicht alles aus China importiert.

Wohl niemand hat das Treiben in der Medina besser beschrieben als der Schriftsteller, Globetrotter und Übersetzer Elias Canetti in seinem Buch »Die Stimmen von Marrakesch«, das 1968 erstmals erschien. Die fünf Jahrzehnte seitdem haben, so scheint es, an diesem Ort kaum Spuren hinterlassen. Wie zu Canettis Zeiten bieten Händler in orientalischer Kleidung lautstark an, was sie zu bieten haben. Auf Schritt und Tritt halten sie einen an, preisen ihre Waren über den grünen Klee. Das Treiben in den Marktgassen wirkt, mit all seinen Farben und Gerüchen, dem Handel und Gefeilsche, wie aus der Zeit gefallen. Nur die vielen Mopeds, mit denen vor allem Jugendliche wild knatternd zwischen den Marktständen hindurchrattern, finden bei Canetti keine Erwähnung. Nicht selten hilft nur noch ein Sprung in letzter Sekunde, um sich Leben und Gesundheit zu bewahren.

Enge Gassen durchziehen die Medina von Marrakesch. Die Altstadt wirkt wie eine verwunschene Welt aus einer längst vergangenen Epoche Foto: Youssef Boudlal/Reuters

Das Handeln ist hier eine wahre Kunst für sich. Kein Verkäufer käme auf den Gedanken, einem Kaufinteressierten gleich zu Beginn einen angemessenen Preis für seine Ware zu nennen. Feilschen ist ein absolutes Muss, gehört zum guten Ton. Wer nicht handelt, sondern bezahlt, was verlangt wird, der wird schief angesehen, als komischer Kauz betrachtet (Trottel trifft es wohl besser). Marokko-Kenner empfehlen, den Preis stets wenigstens um die Hälfte herunterzuhandeln. Trotzdem komme ich mir dabei jedes Mal schäbig vor: Zu ungewohnt ist es für einen Europäer, der quasi nur Festpreise kennt.

So geht es mir auch, als ich ein Schachspiel – eine wirklich schöne Holzarbeit – für meine große Passion erstehen möchte. Doch ich lege mich ins Zeug. Bei jeder Summe, die ich biete, barmt der Händler herzzerreißend. »Du willst mich ruinieren!« Schließlich wechselt das Spiel für 230 Dirham (umgerechnet etwa 21 Euro) statt der zunächst aufgerufenen 1.000 den Besitzer. Sein Schimpfen: »Da hast du endlich deinen Willen!« gibt es gratis dazu. Als meine Begleitung, vom lauten Jammern gerührt, den Preis doch wieder heraufsetzen möchte, klopft er sich vor Lachen auf die Schenkel. Und Deal ist Deal.

Touristenmagnete

Wer Marrakesch besucht, kommt um den Djemaa El Fna, die Versammlung der Toten, nicht herum. Den Namen erhielt der zentrale Marktplatz, weil auf ihm früher öffentliche Hinrichtungen zelebriert wurden. Heute ist hier Markt und Karneval zugleich. Kutschen laden ein zur Stadtrundfahrt, und geschmückte Kamele warten darauf, dass sich Touristen mit ihnen fotografieren lassen. Von den umliegenden Cafés aus kann man dem Treiben zusehen.

Marrakesch ist ein touristischer Anziehungspunkt und ein wichtiger Handelsplatz. In seinem Zentrum herrscht ein buntes Treiben Foto: AHMED HAYMAN /EPA/dpa

Wer sich selbst ins Getümmel stürzt, dem kann es gehen wie mir. Kaum habe ich mich einmal umgedreht, habe ich eine Schlange von beachtlicher Größe am Hals. Eine unerwünschte Dienstleistung: Vor Schreck mache ich einen Satz zurück. Ihr Beschwörer beruhigt mich: Das Tier sei absolut harmlos. Tatsächlich ist es nur eine Natter. Und sie wieder loszuwerden, das koste fast gar nichts, winkt ihr freundlicher Besitzer im Beduinenkleid ab. Nur wenige Schritte entfernt tummeln sich auf dem Boden vor seinem Stand und in Körben die wirklich angsteinflößenden Genossen meiner neuen Halskrause: Ein paar Kobras spreizen ihre Nackenschilde, daneben dösen träge etliche Puffottern. Bevor er mir die Natter wieder vom Hals schafft, schießt mein neuer Bekannter noch ein paar Fotos von mir und den giftigen Kreaturen. Anschließend fordert er sein Honorar. Mit ein paar Münzen ist es nicht getan. 400 Dirham soll der kleine Spaß kosten. Nach einigem Hin und Her gibt er sich mit 50 Dirham zufrieden.

Vom bunten und schrillen Marrakesch geht es an die atlantische Küste. Die »weiße Stadt« Essaouira ist berühmt für ihre Historie. Fünf Autobahnstunden liegt sie südwestlich der Hauptstadt Rabat, vier sind es von Casablanca aus, der größten und durch den Spielfilm von Michael Curtiz aus dem Jahr 1942 berühmtesten Stadt des Landes. Unverkennbar war Essaouira einst eine prosperierende portugiesische Hafen- und Handelsstadt. Die für marokkanische Verhältnisse untypisch geradlinig verlaufenden Straßen, die imposante Stadtmauer mit den zwei Toren, die vor ungebetenen Gästen schützte, das Flair der kolonialen Architektur – das alles spiegelt den Geist der Zeit portugiesischer Entdeckungen und Eroberungen wider. Die Medina von Essaouira ist ein wahres kulturgeschichtliches Juwel. Auch hier finden sich Suks und schreiende Händler. Die weißgetünchten Häuser strahlen den Glanz einer alten Epoche aus. Zu Recht wurde Essaouiras Medina 2001 auf die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes gesetzt.

Auf der Stadtmauer und am Fort flanieren junge Frauen in T-Shirts und Bluse. Im Hafen gleich nebenan werden die Fischerboote noch in althergebrachter Weise getakelt, werden Fangnetze geknüpft und Fische zum Kauf angeboten. Abends kann man von einem der kleinen Cafés auf den Dachterrassen hoch über die Stadtmauer hinweg das glutrote Eintauchen der Sonne in den Atlantik bestaunen. Nachts ist die Medina selbst in ein orangefarbenes Licht getaucht. Dann gehören die Gassen den Hunderten streunenden Katzen und den Bettlern.

Spurensuche

Ein Stück weiter die Küste hinauf liegt Safi. Nur wenige Touristen zieht es hierher. Die Stadt besitzt nach Tanger und Casablanca Marokkos wichtigsten Hafen und ist ein bedeutender Industriestandort. Fährt man Safi von Süden her an, ist das an riesigen Komplexen links und rechts der Straße sichtbar. Ein leicht fauliger Geruch liegt in der Luft. Verursacher dürften die phosphatverarbeitenden Fabriken sein, in denen vor allem Dünger gewonnen wird. Marokko ist weltgrößter Phosphatexporteur. Unter Abbau und Verarbeitung leiden Mensch und Umwelt.

Einen Bogen um die Stadt zu machen wäre trotz alledem ein Fehler. Immerhin besitzt Safi ein sehr schönes Zentrum; mit etwas Mühe findet man an der Uferpromenade ein Restaurant, um sich mit einer vorzüglichen Fisch-Tajine, einer Art Eintopf, zu stärken. Ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen: Weniger genießbar sind, wie leider häufig in Marokko, die hygienischen Verhältnisse. Die Medina von Safi ist kaum weniger beeindruckend als die Marrakeschs, wenn auch etwas kleiner. Eine intakte Stadtmauer mit Burgen und Türmchen umrahmt die malerischen Gassen. Inmitten der Altstadt gibt es die einzigen Überreste einer christlichen Kirche in Marokko, auch wenn der Chor der 1519 erbauten Chapelle Portugaise leider nicht zu besichtigen ist. Auch das Tor der portugiesischen Meeresfestung Dar Al-Bahar finde ich verrammelt vor. Unpassierbar ist es nicht. Ein sicher nicht ganz offizieller Führer, gekleidet in eine Dschellaba, den traditionellen Kapuzenmantel, bietet dabei seine Hilfe an – gegen ein Bakschisch, versteht sich.