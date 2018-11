Stinksauer

Zu jW vom 19.10.: »Dürrehilfen kommen nicht an«

Die Kollegen in Berlin und verschiedenen Ämtern haben ihre Nester verlassen und nach 107 Tagen des Bebrütens einen Antrag herausgegeben, mit dem Landwirte Hilfen für die Dürreschäden beantragen können. Allerdings muss beachtet werden, dass wir Landwirte jetzt genau 14 Tage Zeit haben, den Antrag auszufüllen. Auf dem Ausfüllhinweisbogen wird schon mal vorsichtshalber erwähnt, dass man vermutlich einen Steuerberater braucht. Außerdem folgen dem zwölfseitigen Ausfüllhinweisbogen und dem eigentlichen Antrag einige zusätzliche Bögen, die ausgefüllt werden müssen. Dazu ist man verpflichtet, sich komplett nackig zu machen, da gibt es Fragen nach dem Cashflow, also allen Erträgen, allen Gebäuden, allen Abschreibungen, allen Steuern und Versicherungen der letzten drei Jahre, gefolgt von einem Formular bezüglich aller Darlehen, der Bank, Darlehenszweck, Laufzeit, Zinsen, Tilgung, Kapitaldienst, Restschuld, gefolgt von einer Selbstauskunft über kurzfristig verwertbares Privatvermögen, Bestände aller Konten, Privatkassenbestände, Aktien, Aktienfonds, Festgeld, Sparkonten, Tagesgeldkonten, Fondsguthaben, Postscheckguthaben, Anleihen, privaten Beteiligungen, nicht zu vergessen: das Sonstige (was immer das auch noch sein kann, eventuell wurde dieser Punkt beflügelt durch die außerordentlichen Zuwendungen, die Politiker in diesem Land erhalten). Dann muss man bestätigen, wieviel Geld von dem Aufgelisteten kurzfristig verwertbar ist. Anschließend hätten sie gerne noch die Einwilligung, alle diese Daten zu speichern. Das alles von einer Klientel, die nicht mal verpflichtet ist, trotz üppigster Bezüge ihre Nebeneinkommen, zum Teil in Millionenhöhe, offenzulegen. Bin ich die einzige, die sich verarscht fühlt? Selber bedienen sie sich mit der Baggerschaufel an den Steuergeldern, vergolden verblödeten Bankern, die Millionen in faule Papiere investiert haben, den Arsch, damit die armen Jungs am Jahresende trotzdem ihre Boni in Millionenhöhe bekommen, und wenn wir nix zu fressen haben für unsere Tiere, weil es nicht geregnet hat, muss ich wildfremden Menschen meine finanzielle Situation bis ins allerkleinste Detail offenlegen, ohne allerdings damit einen Rechtsanspruch zu erreichen. (…) Ich bin stinksauer.

Ulla Schmidt-Koecher, Buchen

Gehorsame Linke

Zu jW vom 31.10.: »Krise, Katastrophe, SPD«

Und wieder einmal treten Pseudolinke gehorsam zur Unterstützung des Kapitals an. Das Projekt »bedingungsloses Grundeinkommen« wurde von so bekannten Menschenfreunden wie Hayek, Friedman, Schumpeter und anderen neoliberalen Vordenkern entwickelt (…). Warum? Das Grundeinkommen muss, wenn es »gerecht« sein soll, für alle Bezieher gleich hoch sein. Natürlich wird sich dessen Höhe an einem angeblichen »Durchschnittsverbrauch« – ähnlich Hartz IV – orientieren und nicht an den tatsächlichen Lebenshaltungskosten (Wuchermieten etc.). Folglich wird schon dieses »durchschnittliche« Grundeinkommen viele Menschen zwingen, zusätzlich Geld zu verdienen und jeden noch so schlecht bezahlten Job anzunehmen. Reicht der »Wirtschaft« das Heer dieser prekär Beschäftigten nicht, ist es kein Problem, Nachschub zu bekommen. Da Wohnen, Energie, Wasser, Müllabfuhr etc. privatisiert und in der Hand eben dieser »Wirtschaft« sind, reicht es, die Preise zu erhöhen, und schon sind wieder Hunderttausende zum Dazuverdienen gezwungen. Die hundsgemeine Rechnung ist einfach nachzuvollziehen. Die Abgaben der Konzerne für das Grundeinkommen sind erheblich geringer als der Aufwand für Mindestlöhne und »Arbeitgeberbeitrag«. Die letzten sicheren Jobs werden abgebaut, die Gewerkschaften endgültig entmachtet, und wer Geld braucht, wird mit Ein-Euro-Schandlöhnen abgespeist. Darum schwärmen neoliberale Globalisierer von »bedingungslosen Grundeinkommen«.

Otto Kustka, Dobersberg/Österreich

Ausgebeutete Produktivität

Zu jW vom 14.11.: »Soviel Zeit muss sein«

»Pausen seien nicht nur wichtig für die Gesundheit, sondern auch für die Produktivität«, heißt es in dem Artikel. Ich glaube, die Diskussion um Produktivität ist an sich eine grottenfalsche: Die Produktivität hätte – wenn ich mich recht erinnere – das Faktum sein sollen, das uns von der Last der Arbeit (und der Länge der täglichen Arbeitszeit) befreit oder diese zumindest deutlich reduziert. Im Rahmen der Industrialisierung hat sich die Produktivität verhundertfacht, während die Arbeiter und Angestellten trotzdem so gut wie leer ausgegangen sind und sich nach wie vor tagtäglich zu Tode hetzen. Insofern sehe ich es ganz klar nicht als Aufgabe der Arbeiter und Angestellten, durch ihre Produktivität weiterhin die Taschen der Kapitalisten zu füllen.

Mary-Louisa Perez, per E-Mail

Kleine Brötchen

Zu jW vom 14.11.: »Grenzen des Reformismus«

Auch mit »Rot-Rot-Grün« (»R2G«) würde die jetzige Wirtschaftspolitik fortgeführt werden. Sicherlich würde es hier und da einige Schönheitskorrekturen geben wie beispielsweise in Portugal, aber auch nur, wenn das Kapital es zuließe. Aber wenn »R2G« es tatsächlich an die Bundesregierung schaffen sollte, wäre dies eher ein Beweis, dass gewisse Teile des deutschen Kapitals eine neue Herrschaftsoption brauchen, um bestehendes Protestpotential zu kanalisieren, Aktionsfähigkeit und -einheit der Arbeiterklasse einzuschränken. »R2G« hin oder her, der Kapitalismus wird bleiben. Der schafft sich nicht über den Parlamentarismus ab. Klar, das wollen die Leute im Moment ohnehin nicht. Noch nicht. Man braucht einen sehr langen Atem und die Erkenntnis, wieder ganz, ganz kleine Brötchen zu backen. Wenn in einem Stadtteil einer Großstadt ein paar Arbeiter mit Klassenbewusstsein die Räumung der Wohnung eines Klassengenossen verhindern, ist das ein größerer Erfolg und bringt einen weiter im Klassenkampf als 100.000 bei der x-ten bürgerlichen Großdemo.

David Summers, Jena (per Kommentarfunktion für Onlineabonnenten)