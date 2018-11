Ein riesiger Markt

Demonstration von Lehrern am Montag in Marseille gegen die geplante »Bildungsreform« der Regierung Foto: Jean-Paul Pelissier/REUTERS

Frankreichs Schüler werden nach den kommenden Sommerferien auf sehr viele Lehrer verzichten müssen. Die neoliberale Regierung unter Staatschef Emmanuel Macron und seinem Premierminister Édouard Philippe hat angekündigt, für das im nächsten September beginnende Schuljahr 2019/2020 rund 2.650 Stellen zu streichen. Betroffen sein werden vor allem Mittel- und Oberstufen. Einige tausend Lehrer protestierten zu Beginn der Woche mit landesweiten Streiks gegen die von Macron und seinem Bildungsminister Jean-Michel Blanquer bereits im vergangenen Jahr eingeleitete, von einschneidenden Kürzungsmaßnahmen flankierte »Reform« des Bildungssektors. Gewerkschaften und die politische Linke fürchten eine schleichende Privatisierung des Systems, in dem »Profit in Milliardenhöhe« winke.

Unter Macrons Vorgänger, dem sozialdemokratischen Präsidenten François Hollande, waren in der Legislaturperiode 2012 bis 2017 rund 55.000 neue Stellen in der nationalen Erziehung geschaffen worden. Die Politik der seit Juni 2017 amtierenden, von einer absoluten Parlamentsmehrheit ihrer Partei »La République en marche« (LREM) getragenen Regierung, bedeute laut der kommunistischen Initiative »Pôle de renaissance communiste en France« (PRCF) eine »völlige Umkehrung« im Bildungsbereich. PRCF, die bei den Präsidentschaftswahlen im Mai 2017 Jean-Luc Mélenchon, den heutigen Wortführer der parlamentarischen Linken, unterstützt hatte, erklärte in dieser Woche auf ihrer Internetseite: »Die Ankündigungen (Blanquers, jW) enthalten Maßnahmen, die für das öffentliche Bildungssystem tödlich sein können.«

Einen Teil seiner schulpolitischen Vorstellungen hat Macron bereits gesetzlich verankert: Mittel- und Oberstufe, in Frankreich Collège und Lycée genannt, sollen sich künftig weitgehend selbständig verwalten und bis zu zehn Prozent ihrer Lehrer selbst einstellen können; das bisher landesweit einheitliche Abitur soll abgeschafft und durch regionale Diplome ersetzt werden; der Zugang zu den – sich selbst verwaltenden – Universitäten des Landes soll erschwert, Studienbewerber einem Auswahlverfahren unterworfen werden. Nach Ansicht der Opposition und der in seltener Einheit gegen Macrons »Reform« protestierenden Gewerkschaften alles Maßnahmen, die auf ein dem Unternehmertum gefälliges, profitorientiertes System zielen.

Die Pläne der Regierung seien »eine weit geöffnete Tür zur Privatisierung der Schule«, heißt es in einer Presseerklärung der PRCF. In der Tat gibt der französische Staat derzeit rund 146 Milliarden Euro für seine Bildungseinrichtungen aus. Wie die Statistiken ausweisen, finanziert die Zentralregierung rund 80 Milliarden Euro, die Departements und Regionen zahlen 37 Milliarden, Wirtschaft und andere private Einrichtungen kommen für 16 Milliarden, also rund 20 Prozent des Gesamtbudgets auf. Ein »enormer Markt«, rechnen die Gewerkschaften vor, der, würden die Schulen privatisiert, pro Jahr bis zu 15 Milliarden Euro Gewinn abwerfen könnte. Eine Rechnung, die dem Präsidenten und seiner Ehefrau Brigitte nicht fremd sein dürfte: Beide wurden in privatrechtlichen Bildungseinrichtungen sozialisiert, Emmanuel Macron als Absolvent einer Jesuitenschule, Brigitte als seine Lehrerin.

Wie mit weniger Lehrkräften ein vom Ehepaar Macron angekündigter »qualitativ besserer Unterricht« gewährleistet werden soll, weiß der zuständige Minister auch schon: »Das Unterrichtsvolumen wird unverändert beibehalten werden«, erklärte Blanquer nach den vergangenen Sommerferien in einem Interview mit der Pariser Tageszeitung Le Figaro. »Die Lehrer werden Überstunden machen, die nicht versteuert werden müssen und sich so für sie bezahlt machen.«

Eine Idee, die Gewerkschafter am Montag an ein ähnliches Versprechen des früheren rechtskonservativen Präsidenten Nicolas Sarkozy erinnerte – unter dem Blanquert bereits in den Jahren 2007 bis 2012 für den Stellenabbau im öffentlichen Dienst zuständig gewesen war. »Sarkos« damaliger Wahlspruch »Travailler plus pour gag ner plus« (mehr arbeiten, um mehr zu verdienen) hatte den Lohnabhängigen genau das Gegenteil beschert. Sie arbeiteten mehr und bekamen deutlich weniger in die Tasche.