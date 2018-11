Emmeline Pankhurst und ihre Tochter Christabel: »Die Hälfte der Welt gehört uns« Foto: © Gebrüder Beetz Filmproduktion

Die Hälfte der Welt gehört uns (1/2)

Als Frauen das Wahlrecht erkämpften

Für ihr politisches Engagement wurden sie verspottet, eingesperrt und gefoltert. Aber beirren ließen sie sich nie. Das Vorgehen von Politikerinnen wie Marie Juchacz, Anita Augspurg, Emmeline Pankhurst und Marguerite Durand war so unterschiedlich wie ihre Charaktere. Gemeinsam war ihnen die Position an der Spitze des Kampfes Tausender Frauen um das Wahlrecht – quer durch Europa. Wenn sie sähen, was geworden ist aus diesem Europa, was sie da wohl meinten? Sagen wir mal: Naja.

Arte, 20.15 Uhr

Mutig, cool und unverschleiert

Frauen gründen eine liberale Moschee

Marlene Löhr und Seyran Ates sind Musliminnen. Sie träumen von einer Moschee, in der Männer und Frauen gemeinsam beten können und in der ein sogenannter liberaler Islam gelebt wird. Mit der Gründung der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee ging 2017 ihr Traum in Erfüllung. Doch die Realität holte die beiden Frauen schnell ein: Morddrohungen und Personenschutz durch das LKA gehören zu ihrem Alltag. Das ist so, doch es mindert nicht die notwendige Kritik an dieser Strömung, die alle anderen Muslime als illiberal und als potentiell islamistisch dastehen lässt.

ZDF, 22.15 Uhr

Unschuldig verurteilt

In den USA gestehen jährlich unzählige Beschuldigte Verbrechen, die sie nicht begangen haben. Experten führen dieses Verhalten auf bestimmte polizeiliche Verhörmethoden zurück. Für diese preisgekrönte Dokumentation begleiteten die Filmautoren die Strafverteidigerin Jane Fisher-Byrialsen, die sich für die zu Unrecht Inhaftierten einsetzt und fragwürdige Ermittlungstaktiken publik macht. Merke: Wer bei der Polizei ist, sage nichts, bis ein Anwalt im Raum ist. Das empfehlen übrigens nicht zuletzt – Polizisten!

Das Erste, 22.45 Uhr

Super Friede Liebe Love

Im Münchner Haus an der Kyreinstraße leben die unterschiedlichsten Männer zusammen. Sie alle eint der Verlust einer Wohnung. Hier kämpfen sie gemeinsam um Selbstachtung und stellen sich den Stimmungen und Problemen ihrer Zimmernachbarn. Sie verpflegen sich selbst, helfen einander aus. Sie leben. Solidarisch.

3sat, 23.55 Uhr