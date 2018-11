Wertvolle Dokumente

In einem Pharmaunternehmen verschwindet ein Aktenkoffer: »Einen Moment nicht aufgepasst« Foto: Gemeinfrei

Mit der Preisvergabe sind am Wochenende die »ARD-Hörspieltage« zu Ende gegangen. Zwei der Gewinnerstücke heißen »Die Schuhe der Braut« (ORF 2018; Sa., 20 Uhr, DLF) und »Die Maschine steht still« (NDR 2018). Die ORF-Produktion von Magda Woitzucks Skript konnte das Rennen ums Juryvotum für sich entscheiden und fährt mit dem Titel »Deutscher Hörspielpreis der ARD« 5.000 Euro Preisgeld ein. Felix Kubins vom NDR eingereichtes Sci-Fi-Hörstück gewann Herzen und Stimmen des Publikums und damit den »ARD Online Award« sowie 2.500 Euro Preisgeld. Die Stücke sind online verfügbar, auf der Website der ARD findet sich auch eine Übersicht über die anderen Wettbewerbshörspiele.

Martin Mosebach hat für den HR den neuen »ARD-Radiotatort« geschrieben. In dem Krimi mit dem Titel »Einen Moment nicht aufgepasst« (HR 2018; Ursendung Mi., 20 Uhr, Bayern 2 und 21 Uhr, HR 2 Kultur) verschwindet in einem Pharmaunternehmen ein Aktenkoffer mit wertvollen vertraulichen Dokumenten. Über den Fall wird rückblickend in Form des Bürotalks erzählt. Zwischendurch beleben immer wieder Einblendungen das Stück. Helga M. Novak zeigt in ihrem Hörspiel »Der Marder« (SDR 1984; Mi., 21.30, DLF Kultur) das Wüten eines Kontrollfreaks, der sein Feriendomizil unter anderem gegen das dort hausende namentliche Säugetier zu verteidigen versucht. Am Mittwoch abend laufen außerdem noch die Radiofassung von Hermann L. Gremlizas monatlicher Kolumne: »Konkret goes FSK« (Mi., 22 Uhr, FSK) sowie Andreas F. Müllers »Meine Nacht ist ohne Morgen – Tschetschenen in Brandenburg« (RBB 2018; Mi., 22 Uhr, RBB Kulturradio und MDR Kultur).

Hörspiele als Ausstellungsrundgang für die Ohren: eine Idee, die Ulrike Janssen und Marc Matter in »Meerschallschwamm und Schweigefang« (DLF Kultur 2018; Ursendung Fr., 0 Uhr, DLF Kultur) aufgreifen. Diese Klangkunstarbeit ist eine postapokalyptische Museumsbesichtigung, die in Form eines nicht zerschmolzenen Audioguides präsentiert wird – perfekt geeignet als Metaebene.

SUV wiederum sind darauf ausgelegt, am Boden Luftlinie zu fahren. Alles, was den als Autos getarnten Planierraupen zur Aufrüstung noch fehlt, ist eine Baggerschippe vorne. Warum Panzer im zivilen Straßenverkehr ein anhaltender Trend sind, erörtert die Sendung »Sachgrundlos geländegängig: Subjekt SUV« (Querfunk Karlsruhe 2018; Fr., 8 Uhr, FSK).

Johanna Bentz’ Feature »Bella Palanka – eine serbisch-deutsche Heimaterzählung« (DLF Kultur 2018; Sa., 18 Uhr, DLF Kultur) berichtet von den Folgen einer Abschiebung, Paul Plampers »Der Absprung« (WDR/Schloss- und Kulturbetrieb Altenburg/BR/DLF Kultur 2018; Ursendung Sa., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. So., 17 Uhr, WDR 5) thematisiert die Schwierigkeiten eines Provinztheaters im fiktiven Örtchen Leerstadt.

An Ursendungen stehen noch Pawel Salzmanns »Die Welpen« (DLF Kultur 2018; So., 18.30 Uhr, DLF Kultur; 1/3) und Renata Romans »Female Voices« (ORF 2018; So., 23 Uhr, ORF Ö1) an. Zum Wocheneinklang kommt dann die Wiederholung von Tugsal Moguls »Auch Deutsche unter den Opfern« (WDR 2017; Mo., 0 Uhr, DLF Kultur).