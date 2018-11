Angriff der »Superkraken«

»Superstarfirmen« ganz ordinär: Der Erfolg von Amazon-Boss Jeffrey Bezos basiert auf Lohndumping Foto: Shannon Stapleton/Reuters

So weit ist es schon gekommen mit dem Neoliberalismus, dass selbst seine eifrigsten Prediger etwas zu nörgeln haben. »Auf vielen Märkten scheint das ›Winner takes all‹-Prinzip Einzug zu halten: Wenige, meist hochinnovative, Unternehmen gewinnen demnach zunehmend an Marktmacht und können ganze Branchen dominieren.« Wer hätte es gedacht? Wohl so ziemlich jeder mit einem Fünkchen Verstand – und neuerdings auch: die Bertelsmann-Stiftung. In ihrer am Montag vorgelegten Studie »Unternehmenskonzentration und Lohnquote in Deutschland« täuscht die Denkfabrik aus Gütersloh Marxismus vor. Wenn, so ihre These, wenige große Player den Kuchen unter sich aufteilen, bleiben für die Beschäftigten nur Krümel übrig.

Das ist zwar nichts Neues, aber etwas, das den Bertelsmännern im Zeichen von Digitalisierung, Plattformökonomie und Übermächten wie Google, Apple und Amazon offenbar zu weit geht. Die zunehmende gesamtwirtschaftliche Bedeutung dieser »Superstarfirmen« erfolge zulasten »normaler Firmen« und bringe einen stetigen Rückgang der Lohnquote mit sich, stellen die Studienautoren fest. Dabei greife das, was in den USA schon länger zu beobachten wäre, inzwischen auch in Deutschland um sich. Forscher der Prognos AG haben das Phänomen im Auftrag der Stiftung für die Jahre von 2008 bis 2016 beziffert. Alles in allem wären den Werktätigen der von Konzentrationsprozessen besonders betroffenen Dienstleistungsbranchen in diesem Zeitraum elf Milliarden Euro an potentiellen Lohnzuwächsen durch die Lappen gegangen.

Bisher lautete das kapitalistische Mantra noch immer: Geht es den Bossen gut, profitieren auch die Untergebenen. Das Treiben von Silicon-Valley-Mogulen wie Amazon-Gründer Jeffrey Bezos, der seine Lohnkosten mit jeder technischen Innovation ein Stückchen weiter senkt, kratzt inzwischen allerdings spürbar an der Legitimität des Systems. Ausbeutung ist und bleibt zwar voll in Ordnung, aber irgendwann könnte eine kritische Grenze erreicht sein. Deshalb nehmen sogar neoklassische Ökonomen mittlerweile auffallend oft Worte wie »Ungleichheit« und »gefühlte Ungerechtigkeit« in den Mund. Auch in der Prognos-Studie ist dahingehend von einer »wachsenden Gefahr« die Rede. »Wenn Kapitalerträge kräftig steigen, während Löhne langsamer wachsen, kann diese Entwicklung die Einkommensungleichheit erhöhen«, bemerkte dazu Mitautor Dominic Ponattu in der begleitenden Medienmitteilung.

Aber was zeichnet die »Superkraken« (O-Ton Ponattu) aus? Laut seiner Analyse sind darunter die jeweils vier stärksten Player einer Branche zu verstehen. Diese stellten ihre Produkte und Dienstleistungen »oft besonders effizient her und dank digitaler Technologie mit vergleichsweise wenigen Mitarbeitern«. Dabei würden diese »in der Regel« sogar besser bezahlt als bei der Konkurrenz. Allerdings hielten die Gehaltszuwächse nicht Schritt mit der enormen Produktionssteigerung. Außerdem gerieten weniger produktive Mitbewerber zunehmend unter Druck und müssten, »auch über Löhne, Kosten senken oder werden verdrängt«. Langfristig könne sich die beherrschende Stellung der Großen »schädlich für Innovationen und inklusives Wachstum« erweisen, bilanzierte Ponattu.

Die »Industrie 4.0« wirft ihre Schatten voraus. Gerade in den stark digitalisierten Märkten ist der Rückgang der Lohnquote als Folge der Oligopolbildung laut Studie »teilweise doppelt so groß« wie in analog geprägten Wirtschaftszweigen ausgefallen. An der Spitze der »Lohndrücker« in Deutschland stehen private Dienstleister im Gesundheitswesen oder in der Abfallwirtschaft, gefolgt von Logistik, Rechtsberatung und Großhandel. Allein für diese fünf Sektoren haben die Forscher zwischen 2008 und 2016 Einbußen von neun Milliarden Euro errechnet. Bezogen auf neun Jahre bewegten sich die Lohnverluste pro Beschäftigtem demnach zwischen 940 und knapp 2.200 Euro.

Und was tun? »Auswege aus dieser Entwicklung könnten Vermögensbeteiligungen von Mitarbeitern sein«, schlagen die Verfasser der Untersuchung vor. »Aber auch Investitionsprogramme oder Vernetzungsinitiativen für ländliche Regionen sind mögliche Optionen.« Mehr war aus Gütersloh nicht zu erwarten. Jeffrey Bezos wird es nicht registriert haben.