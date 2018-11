Tiefe Turmendspiele

Viel Quälerei fürs Gleichgewicht: Magnus Carlsen beim Verbrauchen von Bedenkzeit Foto: Mark Kauzlarich/Reuters

Bei der Schachweltmeisterschaft in London steht es nach zwei Partien 1:1. Am Sonnabend endete auch das zweite Spiel mit einem Unentschieden. Titelverteidiger Magnus Carlsen (27, Norwegen) hatte den Vorteil, mit den weißen Steinen zu spielen, und eröffnete die Begegnung klassisch mit dem Doppelschritt des d-Bauern und dem Damengambit. Der 26jährige Herausforderer Fabiano Caruana (USA) überraschte den Gegner in einer Variante des Damengambits mit einem seltenen Zug. Carlsen verbrauchte viel Bedenkzeit, um die Stellung im Gleichgewicht zu halten. Er wählte sichere Fortsetzungen und forcierte nach und nach den Tausch mehrerer Figuren. Dabei nahm er die schlechtere Bauernstruktur in Kauf, konnte den Nachteil aber letztlich kompensieren.

Wie am Vortag entstand ein Turmendspiel mit vertauschten Rollen, diesmal musste Carlsen um das Remis kämpfen. Caruana hatte einen Bauern mehr, doch das Material war stark reduziert, und der Gegner verteidigte souverän, so willigte der Amerikaner nach 49 Zügen in die Punkteteilung ein. Im Gegensatz zu Carlsen, der ihn in der ersten Partie in ähnlicher Situation lange quälte, sparte sich Caruana unnötige Quälerei.

In der Auftaktpartie hatten sich Carlsen und Caruana erst nach sieben Stunden auf ein Remis geeinigt. Mit 115 Zügen war es das zweitlängste WM-Duell der Geschichte, nur die fünfte Partie zwischen Anatoli Karpow und Wiktor Kortschnoi 1978 (Remis nach 124 Zügen) war länger. Carlsen hatte die Eröffnung mit dem Doppelschritt des e-Bauern etwas überraschend mit der scharfen Sizilianischen Verteidigung beantwortet. Sehr gut vorbereitet, erkämpfte sich der amtierende Weltmeister so die bessere Stellung, verpasste aber mehrmals die Möglichkeit zur Entscheidung und ließ zu, dass Caruana die Damen tauschte. Im Turmendspiel besaß Carlsen einen Bauern mehr und versuchte in gewohnter Manier, den Gegner zu Fehlern zu verleiten. Doch Caruana hielt stand. Er ist dem Dauerweltmeister auch in punkto körperliche Fitness einigermaßen ebenbürtig.

Unter dem Strich überzeugten beide Spieler mit den schwarzen Figuren und exzellenter Vorbereitung. Nach dem Ruhetag wird es in der dritten Partie heute (16 Uhr) darauf ankommen, ob Caruana sich hat etwas einfallen lassen, um mit Weiß Druck auszuüben. Entfernt erinnerten die Auftaktpartien an die WM 2016, auf die Carlsen neulich in einem ausführlichen Gespräch mit Freunden in einem norwegischen Podcast zurückblickte. »Langweilige Remispartien erschöpfen einen mental, denn man kommt gar nicht dazu, Schach zu spielen«, erinnerte sich der Norweger an die WM in New York, bei der er, so gerädert, einigermaßen unerwartet die achte Partie verloren hatte. »Plötzlich habe ich erkannt, dass ich tatsächlich verlieren kann, und war wie erstarrt«, erzählte er seinen Buddys. »Am schlimmsten war der Gedanke, dass Karjakin den Titel bekommen würde, ich wusste fast nicht, wie ich damit leben sollte.« Er kam mit einem Sieg zurück und entschied den Kampf um die Krone schließlich beim Stand von 6:6 im Schnellschachstichkampf. In diesem wäre er als weltbester Blitzschachspieler auch gegen Caruana Favorit, aber soweit ist es noch lange nicht.

In jenem Podcastinterview erklärte Carlsen auch die unterschiedlichen Spielstile: »Caruana spielt sehr konkret«, sagte er. »Er rechnet sehr, sehr genau und tief. Er ist gut vorbereitet. Und er liebt das Zentrum! Caruana opfert oft Bauern, gestattet seinem Gegner Freibauern und lässt Angriffe gegen seinen König zu, um die Kontrolle über das Zentrum zu bekommen. Was die Schachauffassung betrifft, so ist das meiner Einschätzung nach unser größter Unterschied.« Zentral wird also wohl auch heute wieder die Mittelspielbehandlung sein, und mit diesem Hauptaugenmerk hat Caruana den Weltmeister in den bisherigen Begegnungen schon mehr als einmal überspielt.