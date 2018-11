Ein intimes und ernüchterndes Generationenporträt über Ver- und Entwurzelung: »Paradies! Paradies!« Foto: ZDF und ORF/Mischief Films/Takacs

Re: Leben im Laster

Die Sache klingt katholisch und verführerisch, es geht aber um Knochenarbeit: Lkw-Fahrer, die wochen- und monatelang durch Westeuropa fahren, ohne ein einziges Mal ein richtiges Bett gesehen zu haben. Es sind die osteuropäischen Fahrer, die über Subunternehmer zu Niedrigstlöhnen durch die Lande geschickt werden. Dabei werden sämtliche gesetzlichen Regelungen übergangen, einfachste Grundrechte ausgehebelt. Die Sendung begleitet den rumänischen Fahrer Kristinel auf seiner Tour durch Belgien, Frankreich und die Niederlande – eine europäische Wertetour sozusagen.

Arte, 19.40 Uhr

Toni Erdmann

Ein guter Film, keine Frage, aber auch zu lang und zu sehr ausstellend, dass es sich um einen guten Film handelt. Wir warten auf das Hollywood-Remake. D/A 2016. Mit Sandra Hüller und Peter Simonischek.

Arte, 20.15 Uhr

Hart, aber fair

Das kriminelle Netz der Clans – sind Justiz und Polizei machtlos? Mit Herbert Reul (CDU, Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen), Olaf Sundermeyer (Journalist, Autor der RBB-Reportage »Die Clans – arabische Großfamilien in Deutschland«), Petra Leister (Oberstaatsanwältin am Berliner Landgericht, zuständig für organisierte Kriminalität), Michael Kuhr (Betreiber eines Sicherheitsdienstes in Berlin, mehrfacher Kickbox-Weltmeister), Burkhard Benecken (Strafverteidiger), Ahmad Omeirat (Mitglied im Rat der Stadt Essen für Bündnis 90/Die Grünen, in Beirut geboren, kam als Kind als Flüchtling nach Deutschland). So. In Italien etwa soll es, politisch gewollt, Mafias geben, weil man mit ihnen viel Geld verdienen kann. Ob das hierzulande auch so ist – das ist die Frage, die in der Sendung erörtert werden müsste.

Das Erste, 21.00 Uhr

Paradies! Paradies!

Mein Vater, die Kurden und ich!

Die Familie von Kurdwin Ayub floh 1991 aus dem Irak nach Österreich. 25 Jahre später begleitet die junge Filmemacherin ihren Vater Omar auf seiner Reise in die frühere Heimat. Kurdwin fühlt sich dort als Fremde, zugleich lernt sie ihren Vater während der Reise auf eine völlig neue Art kennen. A 2017. Regie: Kurdwin Ayub.

3sat, 23.30 Uhr