Für Planwirtschaft

Zu jW vom 15.10.: Leserbriefe »Linke Nostalgie?« und »Alles für den Profit«

Marktwirtschaft führt zu immenser Ressourcenvernichtung. In Deutschland hatten wir schon Ende April verbraucht, was das Land in einem Jahr hergibt. Wir brauchen drei Erden, wenn wir so weitermachen. Es werden viel mehr Lebensmittel produziert, als gegessen werden können, vieles verdirbt und wird weggeschmissen. Marktwirtschaftliche Konkurrenz führt zu miesester Qualität über den Preis, denn die Geldersparnis habe ich sofort und den gesundheitlichen Schaden durch Billigfraß aus Massenproduktion erst Jahrzehnte später. (…) Die Warnung des Leserbriefautors Harald Möller vor der Durchleuchtung, weil bei Planwirtschaft Konsumentenbedürfnisse erfasst werden müssten, um planen zu können, ist im Zeitalter von Google und Ebay, Payback und Computerkassen ein schlechter Witz. Wir Konsumenten werden bei jedem Einkauf überwacht. Nur gelangen diese Daten nicht in die Hände einer sozialistischen Planung, sondern werden von profitgierigen Kapitalisten für personalisierte Werbung missbraucht, um umweltschädliche, ressourcenverschwendende Produkte mit falschen Versprechungen verkaufen zu können. Mag sein, dass »Bürokraten« nicht immer wussten, was die Bevölkerung benötigt. Aber Kapitalisten wissen es auch nicht. Oder meint Harald Möller, die Bevölkerung braucht Gammelfleisch aus Massentierhaltung, genmanipulierte Nahrung, Wegwerfprodukte mit eingebauter Obsoleszenz, Kraftfahrzeuge mit »Schummelsoftware« oder gar Kampfdrohnen und Massenvernichtungswaffen?

Dr. Ralf Cüppers, Flensburg

Alte Ambitionen

Zu jW vom 2.11.: »Nicht zimperlich«

Bereits Angela Merkels Förderer und Amtsvorgänger Helmut Kohl installierte und finanzierte mit Franjo Tudjman einen faschistischen Diktator und Kriegsverbrecher, um mal wieder »die osteuropäischen Völker zu integrieren«. Die völkerrechtswidrige Unterstützung von (Klerikal-)Faschisten durch die BRD hat eine lange Tradition. Auch nach 1945 wurden die Bandera-Faschisten vom nazigeführten BRD-Geheimdienst unterstützt, um den Krieg gegen die Sowjetunion fortzusetzen. (…) In den 1980er Jahren wurden zur Unterstützung klerikalfaschistischer Kollaborateure sogar Bundeswehr-Soldaten nach Afghanistan entsandt (ZDF-Filmbericht »Unser Krieg. Kampfeinsatz in Afghanistan«). Merkels imperialistische Ambitionen sind nicht weniger ehrgeizig als die ihrer Vorgänger. Für den Revanchekrieg gegen Russland warb Merkel 2015 auf der Kriegskonferenz in München mit der Durchhalteparole: »Ich bin hundert Prozent überzeugt, dass wir mit unseren Prinzipien siegen werden.« (…) Der deutsche Imperialismus verfolgt noch die gleichen Ziele wie im letzten Jahrhundert und setzt auf die gleichen Kollaborateure.

Michael Schmidt, per E-Mail

Kompliziertes Japan

Zu jW vom 7.11.: »Ihr Kajak war eine Vagina«

Was Obszönitäten und das Zeigen von Geschlechtsteilen in Japan angeht, so lassen sich die Verhältnisse genauer beschreiben als in dem Artikel. Die entsprechende Gesetzgebung unterscheidet nicht zwischen Vulva und Penis. Was die Tradition auf dem Land angeht, so werden nicht nur bei Fruchtbarkeitsritualen große Phallussymbole durch die Gegend getragen, sondern es wird auch die Vulva der Frauen abgebildet (die man allerdings nicht so gut durch die Gegend tragen kann). Da dies eine religiöse Tradition darstellt, wird es heute in diesem Fall noch geduldet. Übrigens sind auch sehr wohl Männer betroffen: Im Fall eines Plakats, das einen etwas rundlichen und sehr behaarten Mann mit nacktem Oberkörper zeigte, der für ein shintoistisches Fest im Norden Japans warb (bei dem die Männer fast nackt tanzen), gab es einen empörten Aufschrei von Frauen, die das als sexuelle Belästigung empfanden – das Zeigen von Haaren (auch Brusthaaren) ist in Japan, gerade auch auf Grund des Verbots des Zeigens von Schamhaaren in der Öffentlichkeit, sexuell aufgeladen. Es gibt auch Männer, die sich ihre Haare von der Brust entfernen lassen. Ein bisschen komplizierter ist die Sache dann doch.

Reinold Ophüls-Kashima, per E-Mail

Lang, lang ist es her

Zu jW vom 8.11.: »Renten sollen steigen«

20 Millionen Rentner freuen sich auf drei Prozent Rentenerhöhung, im Osten sind es 3,91 Prozent, und Mütter sollen mehr Müttergeld erhalten. Zudem soll das Rentenniveau bei 48 Prozent stabil bleiben. Der einstweilige Vorruheständler, Verfassungsschützer Maaßen, ist da etwas besser bedacht. Ihm stehen 71,5 Prozent seines bisherigen Einkommens zu, macht monatlich 8.277 Euro. Frau Nahles verhinderte in letzter Minute seine Berufung zum Staatssekretär, sonst wären es gar 11.122 Euro gewesen. Bundeskanzlerin Merkel hatte am 8. Juni 2009 auf dem Seniorentag in Leipzig versprochen, dass das Thema Rentenangleichung Ost an West »in den ersten beiden Jahren der nächsten Legislaturperiode erledigt sein« werde. Lang, lang ist es her. Viele DDR-Rentner werden die Angleichung der Rente Ost an West nicht erleben.

Wilfried Schubert, Güstrow

Keine Arbeiterpartei

Zu jW vom 8.11.: Leserbrief »Großer Erfolg«

Achim Kessler schreibt in seinem Leserbrief, dass »ein von den Arbeiterparteien getragenes linkes Projekt« erforderlich sei. Aber welche Partei ist denn in Deutschland eine Arbeiterpartei? Rosa Luxemburg hat vor 100 Jahren deutlich gemacht, dass für die politische Führung der Massen eine marxistisch-leninistische Partei notwendig ist. (…) Die Linke ist meilenweit von dieser Voraussetzung entfernt. Sie hat offensichtlich wenig Interesse an einer wirklich revolutionären Politik. Eine Haltung, wie sie Marx in der 11. Feuerbach-These fordert, die Welt nicht nur zu interpretieren, sondern zu verändern, ist nicht zu erkennen. Viele der Spitzenkader der Linken, insbesondere auch in Thüringen, scheinen sich in ihren Funktionen, ohne politisch anzuecken, sehr wohlzufühlen. Herr Ramelow und Frau Hennig-Wellsow sind darauf stolz, staatstragende Arbeit zu leisten. Deutlicher kann man die konterrevolutionäre Linie nicht verfolgen!

Siegfried Kotowski, per E-Mail