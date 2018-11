Abschiebung in den Krieg

Am heutigen Montag abend wird in Nürnberg gegen Abschiebungen nach Afghanistan demonstriert. In einem Aufruf der Initiative »Freie Flüchtlingsstadt Nürnberg« heißt es dazu:

Am Dienstag soll nach aller Voraussicht der nächste Abschiebeflieger vom Flughafen Halle/Saale nach Afghanistan gehen. Die Initiative »Freie Flüchtlingsstadt« ruft am Vorabend zu einer Demonstration in der Nürnberger Innenstadt auf. Dies wäre die 18. Sammelabschiebung nach Afghanistan seit Dezember 2016. Abgeschoben wurden bisher 383 Männer, mehr als die Hälfte davon aus Bayern. In Afghanistan herrscht Krieg, die bewaffneten Konflikte vor Ort spitzen sich immer mehr zu. Von sicheren Regionen vor Ort kann keine Rede sein. In seinem jüngsten Bericht hat das UNHCR ausdrücklich von einer verschärften Sicherheitslage für Zivilisten in Kabul gesprochen.

Die Warnungen vor Abschiebungen nach Afghanistan scheinen die Bundesregierung wie auch die Bayerische Staatsregierung bislang komplett zu ignorieren. Vor allem in Bayern werden jegliche Tabus gebrochen, wenn es darum geht, Abschiebungen durchzusetzen. So wurde beim letzten Abschiebeflug am 2.10. erst wieder ein 18jähriger junger Mann aus seiner Schule heraus verhaftet, um nach Afghanistan gebracht zu werden. Nach breitem Protest wurde dieser Mann am Freitag vor der Abschiebung wieder aus der Haft entlassen – im Gegensatz zu 17 anderen jungen Menschen.

Die monatlichen Abschiebungen nach Afghanistan sind kein Einzelfall, sondern reihen sich ein in die Politik der letzten Jahre. Abschiebelager in ganz Bayern und zunehmend auch bundesweit, Arbeitsverbote und Abschiebungen in immer mehr Länder – in Bürgerkrieg und kata­strophale Bedingungen vor Ort. Am Dienstag wollen wir gemeinsam mit Geflüchteten, Initiativen und Einzelpersonen gegen die menschenverachtende Politik der Bundesregierung und der Bayerischen Staatsregierung protestieren.

Das sachsenweite Bündnis »Polizeigesetz stoppen!« wird zu einer Aktionswoche auf die Kritik gegen die geplanten Verschärfungen im sächsischen Polizeirecht aufmerksam machen. In einer Erklärung vom Sonntag teilte es mit:

Am Montag, dem 12.11., findet ab 9.30 Uhr im Innenausschuss des Sächsischen Landtages die öffentliche Anhörung der Sachverständigen zum neuen Polizeigesetz statt. Das Bündnis wird ab 9 Uhr vor dem Landtag mit Informationen zur Kritik zur Verfügung stehen und seinen Protest zum Ausdruck bringen. Außerdem wird es eine große Kunstaktion geben, die die Kritik des Bündnisses unterstreicht. »Wir möchten in der Aktionswoche darauf aufmerksam machen, dass die neuen Verschärfungen im Polizeirecht keineswegs so harmlos sind, wie sie von der Regierungskoalition verkauft werden. Die Eingriffe in unsere Grundrechte sind massiv. Die sächsische Polizei kann künftig bereits weit im Vorfeld einer konkreten Gefahr abhören, filmen oder durchsuchen. Wir stellen uns gegen eine Politik, die den Menschen mit dem Beschwören von Unsicherheit eine Legitimität dieser Gesetzesverschärfungen vorgaukelt«, so Sophie Perthus für das Bündnis. Weitere geplante Aktionen sind eine Demonstration am Samstag, dem 17.11., 14 Uhr in Dresden, die am Wiener Platz starten soll, sowie Podiumsdiskussionen, Stände und Theateraktionen auf dem Gebiet des gesamten Freistaats.