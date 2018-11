Auf einem Vergnügungsschiff lernt der Saxophonist Fritz (Friedrich-Karl Praetorius) die schöne Sängerin Lena (Krystyna Janda) kennen. Sie singt alte Schlager wie »Kann denn Liebe Sünde sein?« Das ist auch der Untertitel des Films »Bella Donna« (Deutschland 1983) von Peter Keglevic. Natürlich ist Liebe keine Sünde, sie ist nur kompliziert. Am Anfang erst mal nicht: Fritz verliebt sich in Lena, Lena verliebt sich in Fritz. Aber schon bald merkt der, dass Lena nicht nur auf ihn fixiert ist. Ein anderer Mann darf auch mal eng umschlungen mit ihr tanzen. Er darf sogar auf ihr Zimmer mitkommen. Zudem taucht auch immer wieder ein älterer Herr (Erland Josephson) auf, der über das Leben philosophiert und anscheinend auch zu Lenas Leben gehört. Später wird man erfahren, dass er ihr Ehemann ist. Das wirft Fritz so richtig aus der Bahn.

Keglevic zeigt seine Figuren fast nur zu nächtlicher Zeit, sie trinken und tanzen viel, lieben sich und brüllen sich an, zumindest die jungen Leute. Neben dem weisen älteren Herren gibt es eine ältere Dame (Brigitte Horney), die in den Illusionen der Vergangenheit schwelgt, während sie auf dem Vergnügungsschiff als Abwaschhilfe ihre Rente aufbessern muss. Es geht viel um Glück und wieviel einer und einem davon zusteht. Die älteren Herrschaften sind naturbedingt genügsamer. »Sie sind ja schon glücklich, wenn Sie nicht unglücklich sind«, wirft Fritz Lenas Ehemann vor. Während er nach immer mehr Lena giert. Und immer weniger bekommt.

Der Film spielt in den 80er Jahren (man hört fast nur Musik der 20er Jahre). Sie essen viel Fleisch in jener Zeit. Einmal wird ein Beilagensalat dazu gereicht (den keiner der Anwesenden anrührt). Es lässt sich ein Brokkoliröschen erkennen.