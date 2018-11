Fusion von Karstadt und Kaufhof genehmigt

Frankfurt am Main. Das Bundeskartellamt hat die Fusion der Warenhausketten Kaufhof und Karstadt am Freitag ohne eine vertiefte Prüfung genehmigt: »Weder aus der Perspektive der Verbraucher noch aus Sicht der Hersteller und Lieferanten gab es durchschlagende wettbewerbliche Bedenken«, erklärte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. Selbst bei isolierter Betrachtung hätten Karstadt und Kaufhof nur in einzelnen Warengruppen – etwa dem Bereich Sport/Outdoor – einen Marktanteil von mehr als 25 Prozent. Das Gemeinschaftsunternehmen soll 32.000 Mitarbeiter beschäftigen. Besonders in der Kaufhof-Belegschaft geht die Sorge um, dass es zu zahlreichen Stellenstreichungen kommt. (Reuters/jW)