Mexiko-Stadt. Mexikos künftige Regierung will das Marihuanaverbot kippen. Die designierte Innenministerin Olga Sánchez sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag (Ortszeit), sie werde am Donnerstag dem Parlament einen Gesetzentwurf für eine Legalisierung vorlegen. Ziel sei es, eine Industrie für die medizinische Nutzung von Marihuana zu schaffen und den privaten Konsum zu ermöglichen. (Reuters/jW)