Die Linke: Ultimatum wegen Wagenknecht

Berlin. Der Bundestagsabgeordnete Thomas Nord droht mit seinem Austritt aus der Fraktion Die Linke, falls sich deren Kovorsitzende Sahra Wagenknecht inhaltlich durchsetzt beziehungsweise ihre Alleingänge mehrheitlich toleriert werden. Nach Berichten mehrerer Medien, unter anderem von Spiegel online, gab Nord in der internen Fraktionssitzung am Dienstag eine persönliche Erklärung ab: Er wolle bis zur Klausur im Januar entscheiden, ob er die Fraktion verlasse. Ausgangspunkt war der Streit um die »Unteilbar«-Demonstration gegen Rassismus und Rechtsruck Mitte Oktober in Berlin. Wagenknecht hatte kurz vor dem Protest Vorbehalte gegen den Aufruftext geäußert. (jW)