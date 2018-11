Bundesbehörde wegen Industrienähe kritisiert

Flensburg. Der Verbraucherzentrale-Bundesverband (Vzbv) hat das Kraftfahrtbundesamt (KBA) wegen eines Schreibens an 1,5 Millionen Halter von Diesel-Kfz kritisiert. Die Hinweise auf Umtauschaktionen von Autoherstellern »lassen die nötige Distanz zur Industrie vermissen und zeigen keine Lösungen für viele von Fahrverboten bedrohte Verbraucherinnen und Verbraucher auf«, sagte Vzbv-Vorstand Klaus Müller am Mittwoch in Berlin. Die Flensburger Behörde mache »abermals keine gute Figur im Abgasskandal«. Das KBA hatte unter anderem auf Hotlines und Internetpräsenzen der Hersteller BMW, Daimler und VW verwiesen. (dpa/jW)