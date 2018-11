Prozess um Misshandlung von Flüchtlingen

Köln. An diesem Donnerstag beginnt vor dem Landgericht Siegen der Prozess um die Misshandlung von Flüchtlingen in einem Notaufnahmeheim im nordrhein-westfälischen Burbach. 30 Angeklagte müssen sich in dem Mammutverfahren vor der Siegener Strafkammer verantworten, darunter Mitarbeiter der Unterkunftsleitung, der Sozialbetreuung und des Wachdienstes. Es geht um Dutzende verschiedener Straftaten, darunter Freiheitsberaubung, Nötigung und Diebstahl. So sollen Bewohner der in einer ehemaligen Kaserne eingerichteten Unterkunft bei Verstößen gegen die Hausordnung – beispielsweise Rauchen oder Alkoholkonsum auf den Zimmern – teils für mehrere Tage in »Problemzimmern« eingesperrt worden sein. Beim Transport in diese Räume soll es Körperverletzungen gegeben haben. Die Gerichtsakten sollen mehr als 34.000 Seiten umfassen.(AFP/jW)