»Wir hatten die gleiche Ausgrenzung erlebt«

Gedenkstein für die während der Reichspogromnacht 1938 zerstörte Synagoge in Leipzig Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild

Sie werden am 9. November, genau 80 Jahre nach den Novemberpogromen, in Berlin-Moabit bei der traditionellen Gedenkdemonstration sprechen. 1938 waren Sie zehn Jahre alt. Bitte erzählen Sie von Ihren Erlebnissen.

Ich ging damals auf die Schule der Jüdischen Gemeinde zu Berlin in der Großen Hamburger Straße, sie lag inmitten des einst von Jüdinnen und Juden stark geprägten Scheunenviertels im Ostberliner Stadtzentrum. Wegen der anhaltenden antisemitischen Stimmung und der Angriffe sind meine Klassenkameraden und ich in dieser Zeit schon nicht mehr allein zur Schule gegangen, sondern wir trafen uns am U-Bahnhof Weinmeisterstraße – so auch am 10. November 1938. Wir liefen dann weiter zum Hackeschen Markt, dem damaligen S-Bahnhof Börse, haben dort die nächste Gruppe empfangen, und es ging zusammen weiter Richtung Schule.

Was wir an diesem Tag aber erleben mussten, vergesse ich nie: Die jüdischen Geschäfte waren demoliert, die Scheiben eingeschlagen, die Einrichtungen lagen auf der Straße, die Waren wurden geplündert, und die SA stand in den Eingängen der Läden. Über der Synagoge in der Oranienburger Straße standen Rauchschwaden. Als wir dann in die Große Hamburger einbogen, sahen wir, wie im dortigen jüdischen Altenheim die Betten und Matratzen aus den Fenstern geworfen wurden – und auf dem jüdischen Friedhof waren die Grabsteine umgeworfen.

Es waren also sehr schreckliche Erlebnisse. Ähnliche Bilder gab es im gesamten Land. Vor der Schule standen schon einige Lehrer, die uns erwartet hatten; und sie schickten uns auf dem schnellsten Weg wieder nach Hause. Als ich dort ankam – mein Vater war Zahnarzt, und wir wohnten am Kottbusser Damm in Neukölln –, bekam ich mit, dass die Schilder der Praxis mit einem Davidstern beschmiert waren. Als ich die Treppe hochging, sah ich einen weiteren Stern in roter Farbe auf der Wohnungstür und den Spruch »Vorsicht: Hier leben Juden«.

Wie sah Ihr Schulalltag aus?

Horst Selbiger Foto: Jutta Harnisch

Die antisemitischen Angriffe, die wir in der Öffentlichkeit ertragen mussten, waren entsetzlich, aber sie schweißten uns jüdische Schülerinnen und Schüler auch zusammen. Bevor ich 1938 auf die Schule in Berlin-Mitte wechseln konnte, war ich der einzige jüdische Junge in der Klasse einer normalen Volksschule in der Sonnenallee in Neukölln. Weil ich jüdisch erzogen wurde – mein Vater war Jude und meine Mutter eine nichtreligiöse Christin – musste ich den Judenstern tragen und den Namen »Israel« annehmen. Schon als sechsjährige Erstklässler hatten meine Mitschüler durch ihre Elternhäuser den Antisemitismus eingeimpft bekommen, ich war ausgegrenzt aus der Klassengemeinschaft, galt als »Judensau«, wurde bespuckt und geschlagen. In der jüdischen Schule war das dann anders: Wir hatten die gleiche Ausgrenzung erlebt und wurden eine geschlossene, freundschaftliche Gemeinschaft. Auch der Boxunterricht im jüdischen Berliner Verein Makkabi gab mir Kraft.

Bis wann konnten Sie noch zur Schule gehen?

1942 wurden alle jüdischen Schulen in Nazideutschland geschlossen. Von da an musste ich Zwangsarbeit leisten, zunächst in einer Uniformmützenfabrik. Als ich dort rausgeschmissen wurde, hatte ich schreckliche Angst, zum Arbeitsamt zu gehen, das in der Fontanepromenade ausschließlich für Juden eingerichtet worden war. Später musste ich in der Prinzenstraße in einer Rüstungsfabrik arbeiten und Metallteile entfetten. Bei der »Fabrikaktion« im Februar 1943 wurde ich verhaftet und in Arbeitskluft in das Sammellager in der entweihten Synagoge Levetzowstraße gebracht. Hier angekommen, klatschten herumgaffende Frauen auf der Straße Beifall. Nach wenige Tagen gingen die ersten Transporte nach Auschwitz, sichtbar für die Berliner Bevölkerung. Juden aus sogenannten Mischehen und ihre jüdisch erzogenen Kinder – Geltungsjuden genannt – wurden durch die Nazis in ein Verwaltungsgebäude in der Rosenstraße verfrachtet. Durch den Aufstand der Frauen in der Rosenstraße (Angehörige der Verhafteten forderten mutig deren Freilassung, jW) wurde ich nach Tagen aus der Haft entlassen und lebte dann wieder in dem »Judenhaus« in Moabit, Turmstraße 9. Unsere große Wohnung hatten wir schon 1938 räumen müssen.

Wie ging es dann bis zur Befreiung für Sie weiter?

Ich musste wieder Zwangsarbeit leisten, diesmal bei der Beseitigung von Trümmern nach Luftangriffen. Einen Schock erlebte meine Familie, weil mein Vater 1944 erneut verhaftet und in ein Gestapo-Gefängnis verschleppt wurde. Meine Mutter rettete ihm durch eine Bestechungsaktion das Leben. Er wurde für »transportunfähig« erklärt. Wir sahen ihn erst Mitte April 1945 wieder. Kurz nach der Befreiung wurde ich allerdings verhaftet, weil mich die Sowjets zunächst für einen faschistischen Soldaten hielten und, bis sich alles aufklärte, im Gefängnis in Plötzensee festhielten.