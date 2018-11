Rotlicht: Brexit

Für ein neues Referendum – Anti-Brexit-Demonstration am 20. Oktober in London Foto: Henry Nicholls/REUTERS

Der »Brexit« beruht auf einer Entscheidung, die der damalige britische Premierminister David Cameron am 23. Januar 2013 bekanntgab: Die Bevölkerung solle über die EU-Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs abstimmen. Der Unmut über die EU, der in einem gewissen Maß in Großbritannien immer präsent war, hatte in den Krisenjahren seit 2008 deutlich zugenommen und im Jahr 2012 einen Höhepunkt erreicht. In Umfragen sprach sich mehr als ein Drittel der Befragten dafür aus, die Kompetenzen der EU deutlich zu reduzieren; 30 weitere Prozent hatten die Nase endgültig voll und plädierten für den Austritt aus der Union. Während der Vorsitzende der sozialdemokratischen Labour-Partei Ed Miliband es ablehnte, die Bevölkerung zu befragen, wollte Cameron – befürchtend, die Kontrolle über die Wählerschaft zu verlieren – mit einer Kampagne zum Verbleib in einer minimal reformierten Union einen Stimmungsumschwung erreichen. Das ging schief: 17,4 Millionen Briten votierten am 23. Juni 2016 für den Austritt aus der Union, 16,1 Millionen dagegen.

Die Entscheidung über den Austritt spaltet das Vereinigte Königreich bis heute. Dabei täuscht die Wahrnehmung, rassistische Kampagnen der UKIP (UK Independence Party) hätten das Votum maßgeblich beeinflusst, über die viel tiefer liegenden Quellen der britischen Euroskepsis hinweg: das fest verankerte demokratische Bewusstsein einer liberalen Gesellschaft etwa, die ihre Parlamentsabgeordneten ausschließlich in direkter Wahl bestimmt und gegenüber fernen, demokratisch nicht legitimierten Bürokratien à la Brüssel eine Abneigung hegt; oder die kulturelle Prägung einer früheren kolonialen Weltmacht, der das Commonwealth von Jamaika über Indien bis Australien in mancher Hinsicht immer noch nähersteht als der europäische Kontinent.

Die historischen Bindungen spiegeln sich nicht zuletzt in den Wirtschaftsbeziehungen. Anders als etwa deutsche Unternehmen haben britische Firmen ihre Auslandsinvestitionen mehrheitlich außerhalb der EU getätigt. Auch britische Exporte gehen – im Unterschied zu deutschen – mehrheitlich in Länder jenseits der Union, und das mit steigender Tendenz. Das hat zur Folge, dass eine relevante Fraktion der britischen Bourgeoisie mehr vom Geschäft mit anderen Kontinenten profitiert als vom Geschäft mit der EU und den Zwang, ihre Handelsnormen von der Union festlegen zu lassen, als lästige Fessel empfindet – zumal in Brüssel die deutsche Konkurrenz am längeren Hebel sitzt. Der »Brexit« hat eine feste Basis in der Ökonomie.

Freilich dominiert in der britischen Wirtschaft im Moment noch die andere Fraktion. Zu ihr zählen bedeutende Unternehmen, die zuweilen Konzernen auf dem Kontinent gehören und fest in Lieferketten eingebunden sind, wie Airbus UK oder die von BMW gekauften »Mini«-Werke. Sie geben nach außen den Ton an. Hinzu kommt die britische Finanzbranche. Das ist die Basis der »Remain«-Kampagne, die bis heute versucht, das Ruder herumzureißen und mit einem zweiten Referendum den Austritt aus der EU zu stoppen. Das Vorhaben wird von urbanen linksliberalen Milieus unterstützt, die dem irrationalen Glauben an ein angeblich fortschrittliches »Europa« verhaftet sind. So erklärt sich das ungewöhnliche Bündnis der Londoner City mit der hippen Schickeria aus Stadtteilen wie Islington und des Guardian mit der Financial Times: Die City und Islington zählten bei der »Brexit«-Abstimmung im Juni 2016 mit 75 Prozent der Stimmen für den Verbleib in der EU zu den Top-7-Wahlbezirken der »Remainer«. »Leave« hingegen hatte 66 Prozent der verarmten Bevölkerung und 59 Prozent derjenigen hinter sich, die sich als Teil der Arbeiterklasse definieren: Sie setzen das neoliberale Londoner Establishment nicht ganz zu Unrecht mit der Politik der EU in eins.