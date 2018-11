Aufrüstung durch die Hintertür

Ein neues U-Boot des Typs »U 36« wird in Eckernförde in Betrieb genommen (Oktober 2016) Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Die Bundesregierung will heimlich, still und leise den Rüstungshaushalt erhöhen. Für die sogenannte Bereinigungssitzung des Bundestags-Haushaltsausschusses, der am Donnerstag und traditionell bis tief in die Nacht tagt, hat das Bundesfinanzministerium eine Vorlage erarbeitet, wonach das Budget für 2019 um 320 Millionen Euro aufgestockt werden soll. Dies berichtete das Handelsblatt am Dienstag. Ab dem Jahr 2020 sollen demnach außerdem insgesamt 5,6 Milliarden Euro für große Rüstungsprojekte reserviert werden. Dazu gehören unter anderem das neue Mehrzweckkampfschiff MKS 180, schwere Transporthubschrauber, das Raketenabwehrsystem TLVS und neue U-Boote.

Gegenüber jW bestätigte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums am Dienstag, dass »die mit der Steuerschätzung verbundenen Mehreinnahmen teilweise auf das Bundesministerium der Verteidigung, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie das Auswärtige Amt« aufgeteilt würden. Das im Koalitionsvertrag vereinbarte Verhältnis von eins zu eins bei Ausgaben für Verteidigung und Ausgaben im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit werde damit eingehalten. Das Entwicklungshilferessort soll im kommenden Jahr eine Viertelmilliarde Euro mehr erhalten. Und das Verkehrsministerium wird nach dem Willen von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) mehr Geld für Hardware-Nachrüstungen von Dieselfahrzeugen erhalten.

Der Bundestagsabgeordnete Tobias Lindner (Grüne) warf der ­Regierung am Dienstag ein »haushaltspolitisches Täuschungsmanöver« vor. Die für die Erhöhung der Rüstungsausgaben nötigen Kürzungen an anderer Stelle würden bewusst unklar und unpräzise gelassen.

Der Vorsitzende der Partei Die Linke, Bernd Riexinger, kritisierte, die Bundesregierung investiere zum Bau von Bomben das zehnfache der 518 Millionen Euro, die sie den Ländern für den sozialen Wohnungsbau bereitstelle. Das Parlament will den Haushalt am 23. November beschließen.