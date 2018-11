Klinik Augsburg: Verdi setzt sich durch

Nach dem wochenlangen und letztlich erfolgreichen Streik an der Uniklinik Düsseldorf, scheinen Krankenhausvorstände die Kraftprobe zu scheuen Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Nächster Erfolg für Verdi in der Tarifbewegung für Entlastung an Krankenhäusern: Nach monatelangen Auseinandersetzungen und drei Warnstreiks hat nun auch die Leitung des Klinikums Augsburg nachgegeben und eine Vereinbarung mit der Gewerkschaft unterzeichnet. Diese orientiert sich weitgehend an den Verträgen, die Verdi zuletzt in den Unikliniken Düsseldorf, Essen und Homburg durchgesetzt hatte. Die Einigung kam kurzfristig vor Ende einer dreiwöchigen Urabstimmung zustande, in der sich insgesamt 93 Prozent der Verdi-Mitglieder für einen Erzwingungsstreik aussprachen. Den Deal verhindern kann jetzt nur noch die bayerische Landesregierung. Deren Ministerien für Wissenschaft und Finanzen müssen ihre Zustimmung geben, weil das bisher kommunale Krankenhaus zum Jahreswechsel in eine landeseigene Universitätsklinik umgewandelt wird.

Knackpunkt in der Bewegung, mit der sich Gewerkschafter in Krankenhäusern bundesweit für mehr Personal einsetzen, war der Erfolg am Uniklinikum Düsseldorf Ende August. Hier hatte das Management erbittert versucht, einen »Eingriff in die unternehmerische Freiheit« in Form von gewerkschaftlichen Mitspracherechten beim Personaleinsatz zu verhindern. In großflächigen Anzeigen beschuldigte es die Streikenden, die Patientenversorgung zu gefährden. Doch das verfing weder in der Bevölkerung noch bei den Beschäftigten, die sich unbeirrt für ihre Forderungen einsetzten. Nach 44 Streiktagen erreichte Verdi schließlich im Schlichtungsverfahren eine Vereinbarung, die über die bisher an der Berliner Charité und anderswo geschlossenen Kompromisse hinausgeht.

Die Klinikvorstände haben aus dieser Erfahrung offenbar die Schlussfolgerung gezogen, dass ein Kompromiss besser ist, als einen langwierigen Arbeitskampf zu riskieren – wenn die Belegschaft deutlich macht, dass sie es ernst meint und auch einen harten Konflikt nicht scheut. Genau das haben die Beschäftigten der Augsburger Klinik getan. »Die Kolleginnen und Kollegen haben bei den Warnstreiks gezeigt, dass sie große Teile des Klinikums lahmlegen können. Und mit der Urabstimmung haben sie demonstriert, dass sie das auch über einen längeren Zeitraum tun würden«, so Verdi-Sekretär Stefan Jagel gegenüber jW.

Die erzielte Vereinbarung gehe in einzelnen Punkten sogar darüber hinaus, was Verdi in Nordrhein-Westfalen und im Saarland durchsetzen konnte. So sollen die Regelbesetzungen auf den Stationen zwar wie dort auf Grundlage der aus den 1990er Jahren stammenden Pflegepersonalregelung (PPR) ermittelt werden. Doch anders als in NRW und an der Saar soll diese in einigen Aspekten verbessert und an die heutigen Verhältnisse angepasst werden.

Sollte die auf dieser Basis ermittelte Regelbesetzung nicht eingehalten werden, folgen automatisch Konsequenzen wie der Einsatz von Leasingkräften oder die Reduzierung von Aufgaben. Bei Überlastungssituationen sollen die Betroffenen zudem, wie am Uniklinikum des Saarlandes, einen Belastungsausgleich bekommen: Nach sieben unterbesetzten Schichten erhalten sie im folgenden Monat einen zusätzlichen freien Tag.

Sylvia Bühler vom Verdi-Bundesvorstand hält es für unwahrscheinlich, dass die Ministerien in München der Vereinbarung widersprechen – was sie noch bis zum 15. November könnten. Sie könne sich nicht vorstellen, dass die Bayerische Staatsregierung das klare Signal der Urabstimmung ignoriert. »Wir sind trotzdem auf alle Eventualitäten vorbereitet und, wenn es denn sein muss, auch streikbereit.«