Vier Tage sind genug

In Spanien wird die 32-Stunden-Woche gefordert. In der BRD spricht sich die Linkspartei derweil gegen die gesetzliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden aus. (SEAT-Fabrik in Martorell, 12.11.2013) Foto: Albert Gea /REUTERS

Die Firmen produzieren dank Maschinen schneller und billiger. Die Menschen sollten deshalb auch weniger arbeiten. Was nach einer radikalen Maßnahme klingt, fordert jetzt die größte spanische Gewerkschaft UGT, der Generalverbund der Arbeiter (Unión General de los Trabajadores): eine Arbeitswoche von vier Tagen bei vollem Lohnausgleich. Dies ist als Gegenmaßnahme zu den negativen Konsequenzen der Digitalisierung in der Arbeitswelt gedacht. Der gewerkschaftspolitische Sekretär der der sozialdemokratischen Partei PSOE (Partido Socialista Obrero Español) nahestehenden UGT, Gonzalo Pino, präsentierte letzte Woche gemeinsam mit ihren Experten für Digitalisierung, José Valera, eine wissenschaftliche Studie zur Zukunft der Arbeitswelt. Auf Grundlage dessen fordert die UGT, dass die Gewerkschaften gesetzlich in die Entscheidungsprozesse, die die Digitalisierung in Firmen und deren Konsequenzen betreffen, eingebunden werden.

Schon heute ist es in Spanien möglich, die Arbeitszeit zu verkürzen, allerdings nur im Krankheitsfall, das heißt wenn Kinder unter zwölf Jahren oder ältere Angehörige zu pflegen sind. In diesen Fällen kann die Arbeitszeit um die Hälfte – aber maximal auf eine Anzahl von 20 Arbeitsstunden pro Woche – reduziert werden. Die Beschäftigten müssen dabei mit einer anteiligen Senkung ihres Lohnes rechnen – wovon die meisten Menschen nicht leben können.

Die UGT fordert nun – wegen der Digitalisierung – , »innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre« das Arbeitspensum für alle Branchen auf 32 Stunden pro Woche bei gleichem Lohn herabzusetzen. Das erklärte Ziel ist: Die Arbeitszeit soll »weniger als 40 Prozent der Lebenszeit« ausmachen. Pino begründet die Forderung mit der Gefahr, dass infolge der Mechanisierung viele Arbeitsplätze vernichtet werden. Die Ergebnisse von mehr als hundert Studien hatte Varela verglichen und kam zu dem Schluss: »Bis 2030 können zwischen einer und 6,7 Millionen Arbeitsplätze verlorengehen.« Als Beispiel für einen wirtschaftlichen Sektor, der eine Verkürzung der Arbeitszeit gut vertragen würde, nannte Pino die Automobilindustrie. Denn dort erwarte man die größte Entlassungswelle aufgrund von neuen Technologien. Aber auch andere Bereiche, die von der Digitalisierung nicht direkt profitieren, aber an der Grenze der Belastbarkeit sind, wie etwa die Pflege, würden von der Arbeitszeitreduzierung etwas haben.

Aus Sicht einiger wissenschaftlicher Studien bedeutet die Digitalisierung nicht gleichermaßen Entlassungen. Der Einsatz von Maschinen könnte die Zahl der benötigten Arbeitskräfte sogar erhöhen. Diese These vertritt auch die Leiterin des Bereichs »Corporate Communications and External Affairs« des Autoherstellers Daimler, Ute Wüest von Vellberg. Das Unternehmen lässt Mercedes-Fahrzeuge in Spanien bauen. Auf Nachfrage der jungen Welt versicherte Wüest von Vellberg, die Digitalisierung sei »eine große Chance«, die nicht zu einem Stellenabbau, sondern »zu einer Verschiebung von Tätigkeitsinhalten« führe, das heißt »weniger Mechanik, mehr IT«. Es solle »eine intelligente Verbindung von Mensch und Technik geben«. Deshalb, so die Daimler-Vertreterin, werden »unsere Fabriken in Zukunft nicht menschenleer sein«.

Eine ähnliche Antwort gibt eine Sprecherin des Automobilherstellers Seat, der zum deutschen Volkswagen-Konzern gehört und auch in Spanien produzieren lässt. Aus der Zentrale in Barcelona heißt es auf jW-Nachfrage: Wir sehen die Digitalisierung eher »als eine Chance« denn »als eine Bedrohung«. Neue Aufgaben erfordern neue Qualifikationen, und deshalb habe die Firma ein Weiterbildungsprogramm ins Leben gerufen, um die Beschäftigten auf »die Digitalisierung 4.0« vorzubereiten. Bis zu 4.000 Arbeiter hätten bereits freiwillig daran teilgenommen.

Die spanische UGT weist darauf hin, dass solche Erfolgsgeschichten an bestimmte Voraussetzungen geknüpft sind, die in Spanien nicht gegeben sind. Die Gewerkschaft geht deshalb noch weiter. Neben der Arbeitszeitverkürzung hält sie die Einführung einer »Robotik-Steuer« für »unausweichlich«. Die Abgabe würde für alle digitalen Technologien erhoben – mit dem Ziel, »den Reichtum, der durch die Einführung der Technologien generiert wird, besser verteilen zu können«.

Und wie sieht es in Deutschland aus? Pascal Meiser, gewerkschaftspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag, begrüßt die Debatte um die Verkürzung der Arbeitszeit und erklärte gegenüber jW, dass »Automatisierung und Digitalisierung der Wirtschaft immense Produktivitätszuwächse« verschafften, die »auch den Beschäftigten in Form von mehr Lebensqualität zugute kommen müssen«. Da müsse die Politik »die Rahmenbedingungen schaffen«. Seine Partei fordert seit langem, dass die gesetzliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden auf 40 Stunden in der Woche begrenzt werden sollte.