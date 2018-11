Polizeieinsatz im Hambacher Forst: »Re: Kohle oder Wald?« Foto: ZDF/ARTE/ ECO Media TV Produktion

Re: Kohle oder Wald?

Kampf um den Hambacher Forst

Polizeiketten drängen Menschen aus dem Wald, Kräne und Bagger zerlegen Baumhäuser von Aktivisten, ein tödlicher Unfall eines Journalisten sorgt für Bestürzung – beinahe täglich ist die hier porträtierte Antje Grothus mittendrin in den Ereignissen und bei der Räumung im Hambacher Forst. Längst sind der Wald und die drohende Rodung für Grothus ein Symbol des Versagens deutscher Klimapolitik. Mit Appellen und friedlichen Demonstrationen stellt sich Grothus dem entgegen.

Arte, 19.40 Uhr

Die ersten hundert Tage

Am 8. November 2016 wurde Donald J. Trump zum Präsidenten der USA gewählt und am 20. Januar 2017 als 45. US-Präsident vereidigt. Ein Jahr lang begleitete die Emmy-Gewinnerin und oscarnominierte Regisseurin Liz Garbus Redakteure der New York Times bei ihrer Berichterstattung über Trump und seine Regierung. Die Dokureihe zeigt den US-Präsidenten, seinen Frontalangriff auf die Grundfesten der US-amerikanischen Demokratie – sowie die enorme Verantwortung der Medien als vierter Gewalt im Staat.

Arte, 20.15 Uhr

Der Landesverrat

Der Erste Weltkrieg – eine klare Sache, oder? Nicht ganz so, zeigt dieses Dokudrama. August 1915: Seit einem Jahr tobt der Krieg in Europa. Deutschlands Hoffnung auf einen raschen Sieg hat sich zerschlagen – der Zweifrontenkrieg gegen Frankreich und Russland wird immer verlustreicher. Plötzlich bietet sich ein Ausweg: Deutschland erhält Einblick in die geheime Korrespondenz Russlands – dem genialen Schweizer Armeekryptografen André Langie ist es in sechsmonatiger Arbeit gelungen, den Code zu knacken. Die neutrale Schweiz weiß dank Langies Coup genau, was rund um sie herum passiert. Doch die Schweizer Armee bleibt nicht neutral: Bereitwillig leiten zwei hohe Schweizer Offiziere die entschlüsselten Botschaften an Deutschland weiter, denn der Schweizer Armeestab hofft auf einen Sieg des Kaiserreichs.

3sat, 23.55 Uhr